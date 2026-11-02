Как правильно выбрать лыжные штаны: на что обратить внимание начинающему лыжнику

Катание на лыжах отлично подходит людям, стремящимся оставаться активными и драйвово проживать свои дни даже в пасмурный зимний сезон. После подбора горных лыж следующим шагом становится выбор правильной экипировки, поскольку холод, ветер и мокрый снег не простят тебе ошибок.

Сегодня мы расскажем, как выбрать правильные лыжные штаны и на какие характеристики обязательно обращать внимание.

Материал лыжных штанов

Штаны с мембраной (hardshell)

Горнолыжные штаны с мембраной (hardshell) будут сохранять твои ноги сухими, независимо от погоды. Есть варианты с 3-слойным, 2,5-слойным и 2-слойным материалом, которые дают разную степень защищенности. Если ты планируешь кататься на лыжах по глубокому снегу или в условиях повышенной влажности, обрати внимание на брюки из 3-слойного материала – самым высоким уровнем водонепроницаемости.

Если тебе нужны легкие штаны, не ограничивающие движение, тогда твой вариант — модели с 2-слойным материалом.

Также есть более эластичные модели, сшитые из hardshell со стрейчем. Этот материал лучше обеспечивает свободу движения, но имеет большую воздухопроницаемость.

Брюки из softshell

Технологический материал softshell гарантирует теплоизоляцию и защиту от ветра, но при этом он мягкий и может “дышать”. Softshell тянется лучше, чем жесткие мембранные ткани. Штаны из этого материала подойдут для катания в парке или хафпайпе.

Утепленные штаны

Утепленные лыжные штаны являются отличным вариантом во время очень низких температур и для быстро замерзающих, а также для новичков в этом зимнем досуге. Такие штаны имеют синтетический утеплитель и они дешевле моделей hardshell или softshell. Кроме того, можно найти варианты с утеплителями в отдельных местах, которые чаще всего контактируют со снегом.

Главные характеристики материалов

Защита от влаги

Для лыжного катания на подготовленных трассах хватит 5000 – 10000 мм. В случае регулярного падения или катания в сильный снегопад лучше рассмотреть модели 15 000+ мм. Высший показатель означает более длительное удержание влаги.

Паропроницаемость

Если планируешь двигаться активно, тогда твой вариант – это модели с показателем от 5000 г/м²/24 часа. Чем выше показатель паропроницаемости, тем лучше “дышит” ткань и соответственно штаны дольше остаются сухими.

Размер горнолыжных штанов

Как определить правильный размер горнолыжных штанов? Они не должны сковывать движения при катании на лыжах, однако и не могут висеть на тебе мешком, поскольку внутрь не должен залетать снег.

Приобретая лыжные штаны онлайн, ориентируйся на размерную таблицу производителя. Учти параметры талии, бедер и длину, и помни, что штаны должны прикрыть лыжные ботинки, но не волочиться при этом.

Мерить следует на термобелье, также убедись, что во время первой примерки ничего не давит и не сковывает движение или приседания.

На поясе штанов может быть эластичная резинка, съемный ремень или регулятор на липучках, чтобы подогнать модель по фигуре лыжника.

Защитные элементы на лыжных штанах

Снегозащитные гетры

Брюки со снегозащитными гетрами обеспечивают дополнительную защиту. В таких моделях нижняя часть немного расширена, также можно дополнительно регулировать ширину молниями или кнопками.

Усиленные манжеты

Лучшая защита ткани от повреждений кантами лыж. Места, которые больше всего страдают от порезов, шьют из специального прочного материала.

Усиленные колени и ягодицы

Усиленные зоны колен и ягодиц на горнолыжных штанах увеличивают выносливость модели во время активного катания. Это усиление предотвращает износ и гарантирует хорошее состояние вещи даже после многократного использования.

Правильно выбрать горнолыжные штаны не сложно, когда знаешь, на что в первую очередь стоит обращать внимание. Главная функция лыжной одежды — обеспечить тебе возможность комфортно и удобно покорять вершины и не волноваться из-за погоды. Теперь ты знаешь, какая модель может лучше всего подойти для твоих будущих приключений.

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