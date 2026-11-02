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Как правильно выбрать лыжные штаны: на что обратить внимание начинающему лыжнику

Марина Слизовская, редактор сайта 02 ноября 2026, 17:00 4 мин.
Как выбрать лыжные штаны
Фото Unsplash

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