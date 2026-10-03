Как заставить мозг работать после бессонной ночи: лайфхак

Ночные тревоги, взрывы где-то за окном, бесконечный скроллинг Telegram-каналов на коврике в коридоре. Из-за российских обстрелов мы часто не спим всю ночь. А утром должны как-то собрать себя в кучу, работать, учиться и принимать решения. Кофе работает недолго, а на то, чтобы отоспаться днем, просто нет времени. Что делать? Оказывается, есть один неочевидный способ выйти из “зомби-режима”.

Журналисты CNN решили разобраться, как это работает, и расспросили медицинскую экспертку телеканала, врача-клинициста.

30 часов без сна: как ученые тестировали уставшие мозги

Чтобы понять, реально ли заменить отдых спортом, ученые провели жесткий, но показательный эксперимент. Они взяли группу молодых людей и не давали им спать 30 часов подряд.

После этого их разделили на три команды:

Первая группа 20 минут интенсивно крутила педали на велотренажере (так, чтобы хорошенько вспотеть);

Второй группе позволили роскошь — 90 минут поспать;

Третья (контрольная) группа просто просидела на тренажере 20 минут без движения.

Далее всем показали 150 разных картинок, а через несколько дней, когда участники эксперимента выспались, устроили им тест на память.

Результаты оказались фантастическими. Те, кто спал полтора часа, вспомнили 57% изображений. А те, кто вместо сна отработал 20-минутное кардио, показали почти идентичный результат — 56%. Люди, которые просто сидели и боролись со сном, вспомнили лишь 46%.

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Магия или физиология: как спорт обманывает усталость

В интервью доктор Лиана Вэнь объяснила один чрезвычайно интересный нюанс. Сон и тренировки сработали совершенно по-разному, хотя и дали одинаковый финальный результат для памяти.

Те, кто поспал, физически почувствовали себя лучше — их организм частично сбросил давление сна. А вот те участники, которые крутили педали, признались: после спорта они остались такими же разбитыми и уставшими. Однако их мозг заработал как часы.

Доктор Вэнь строго подчеркивает, что этот лайфхак — не панацея. Вы не можете месяцами заменять сон приседаниями.

— Спорт не восстанавливает иммунитет, не регулирует метаболизм и не возвращает вам нормальную скорость реакции. То есть, если вы не спали всю ночь, 20 минут бега помогут вам изучить отчет или сдать экзамен. Но это не сделает вас достаточно бдительными, чтобы, например, безопасно сесть за руль автомобиля, — предостерегает врач.

Итак, если после очередной громкой ночи ты еле держишь глаза открытыми, а впереди важная Zoom-встреча или куча умственной работы — не спеши заваривать пятую чашку кофе.

Попробуй 20 минут попрыгать, поприседать, сделать берпи или быстро пройтись по лестнице. Твое тело будет в шоке, но память и концентрация точно скажут вам спасибо.

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