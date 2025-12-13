Стиль життя Здоров'я та краса

Ризик розвитку деменції можна зменшити: у цьому допоможуть заняття спортом

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Грудня 2025, 09:00 2 хв.
спортивна активність зменшує ризик деменції
Фото Pexels

