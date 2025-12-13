Ризик розвитку деменції можна зменшити: у цьому допоможуть заняття спортом

Фізичні вправи в середньому та похилому віці можуть значно зменшити ризик розвитку деменції, тоді як ця ж активність у молодості не показує такого ефекту. Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open — його деталі читай у матеріалі.

Ризик розвитку деменції зменшується при заняттях спорту: що відомо

Дослідження охопило понад 1 500 учасників у ранньому дорослому віці (26–44 роки), майже 2 000 у середньому (45–64 роки) та близько 900 у похилому (65–88 років), переважно білих осіб.

Фізичну активність оцінювали за комплексним показником, що враховував години сну, сидячого способу життя, легких, помірних та інтенсивних занять. Вчені аналізували зв’язок з ризиком деменції, враховуючи генетичні фактори, як ген APOE ε4, пов’язаний з хворобою Альцгеймера.

Згідно з висновками, найвища фізична активність у середньому віці провокує 41% нижчий ризик деменції, а в похилому — 45%. У ранньому дорослому віці такого зв’язку не виявлено.

Для старших людей з високим генетичним ризиком (APOE ε4) висока активність знижувала ризик розвитку хвороби на 66%. Однак попри це, відсутність даних про активність у дитинстві, можливі неточності самооцінки та неможливість вказати точну кількість вправ роблять дослідження дещо неточним.

Доктор Філіп Хванг, провідний автор дослідження, зазначив:

Ми хотіли з’ясувати, чи вплив фізичної активності на ризик деменції відрізняється залежно від етапу дорослого життя.

Середній та похилий вік — критичні періоди: у цей час з’являються судинні ризики, такі як гіпертонія чи діабет, а вправи, навпаки, підтримують судинну систему, мозкову структуру, зменшують запалення та уповільнюють накопичення бета-амілоїду.

Раніше ми писали про симптоми раку, на які варто звернути увагу — читай у матеріалі поради онколога.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!