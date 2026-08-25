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Куди поїхати на море у вересні 2026: топ-10 країн з теплим морем за доступними цінами

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 17:00 4 хв.
відпочинок на морі у вересні 2026
Фото Pexels

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