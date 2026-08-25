Куди поїхати на море у вересні 2026: топ-10 країн з теплим морем за доступними цінами

Вересень — чудова нагода продовжити літо біля моря без величезного натовпу і виснажливої спеки.

Та й серед пропозицій туроператорів можна знайти доволі бюджетні тури. Тож чому б не розглянути, приміром, Єгипет, де після серпневого піку туристів стає менше, або Туніс, де морська вода лишається на рівні +25…26°C?

Звісно, виловити з безлічі пропозицій гарний тур непросто, але ми готові дати деякі корисні “маячки”. Читай, куди поїхати на море у вересні 2026 — у матеріалі Вікон.

Куди краще поїхати на море у вересні 2026 за кордон: найпопулярніші напрямки

Якщо орієнтуватися на бюджетний відпочинок біля моря, зараз найцікавіше виглядають Єгипет, Болгарія та деякі тури до Туреччини. Ціни на них напряму залежать від міста виїзду та дати.

Єгипет

Єгипет — гарний вибір для тих, хто мріє про тепле море навіть наприкінці вересня. Найпопулярніші курорти — Хургада, Шарм-ель-Шейх, Макаді-Бей і Марса-Алам. Більшість пакетів туроператорів передбачає All Inclusive. Бюджетні варіанти на вересень можна шукати приблизно від 20–25 тис. грн за людину за тиждень, але потрібно враховувати, що виліт буде із закордонного аеропорту.

Болгарія

Болгарія — один із найбюджетніших варіантів для морського відпочинку у вересні 2026 року. Найпопулярніші курорти — Сонячний берег, Золоті піски, Несебр, Равда та Обзор. На початку місяця повітря може прогріватися до +28°C, а водичка — до +24…25°C. Бюджетні тури стартують від приблизно 13–15 тисяч грн за людину.

Туреччина

Туреччина у вересні приваблює теплим морем та великою кількістю готелів із All Inclusive. Для бюджетного відпочинку можна розглянути Аланію, Сіде, Кемер і Анталію. Вересень тут менш спекотний, але море залишається теплим. Турецькі тури варто шукати від приблизно 20 тис. грн за людину, хоча реальна ціна сильно залежить від кількості зірок готелю.

Куди поїхати на море у вересні за кордоном: мальовничо і бюджетно

Греція

У вересні Греція залишається чудовим варіантом для пляжного відпочинку. Серед популярних курортів — Салоніки, Халкідікі, Крит, Родос, Корфу та Закінтос. Доступні автобусні тури. Найдешевші пропозиції можна шукати приблизно від 20 тис. грн за людину, залежно від курорту й тривалості.

Албанія

Албанія у вересні — для тих, хто шукає тепле море, красиві пляжі та відносно доступні ціни. Серед найпопулярніших курортів — Саранда, Ксаміль, Вльора та Дуррес. На початку осені спека спадає, а море залишається комфортним для купання. Бюджетні тури можна знайти приблизно від 18–22 тис. грн за людину. Є пропозиції з вильотом із Кишинева.

Чорногорія

Чорногорія дозволяє поєднати море та мальовничі подорожі. Найпопулярніші курорти — Будва, Бечичі, Петровац, Бар і Герцег-Нові. У вересні тут уже немає літньої спеки, але море залишається ідеальним для пляжного відпочинку. Бюджетні пропозиції — від 25 тис. грн за людину.

Хорватія

Хорватія у вересні приваблює теплою погодою, чистим Адріатичним морем і меншою кількістю туристів. Для доступнішого відпочинку можна розглядати Спліт, Макарську, Трогір і Дубровник. Найбюджетніші варіанти зазвичай пов’язані з автобусними турами. Орієнтовна ціна — від 20–25 тис. грн за людину залежно від маршруту та готелю.

Куди краще поїхати на море у вересні 2026, якщо хочеш розширити географію подорожей

Туніс

Туніс — ще один напрямок до теплого моря у вересні. Найпопулярніші курорти — Хаммамет, Сусс, Монастір, Махдія та Джерба. Температура повітря залишається літньою, і вода добре прогріта. Для бюджетної поїздки варто розглядати готелі 3-4* з All Inclusive — ціни можуть стартувати приблизно від 20–25 тис. грн за людину. У вересні доступні авіатури з Кишинева та Жешува.

Кіпр

Кіпр — один із найкращих варіантів . Найпопулярніші курорти — Айя-Напа, Протарас, Ларнака та Пафос. У цей період тут тепло, а море залишається комфортним для купання. Водночас Кіпр зазвичай дорожчий за Болгарію чи автобусну Грецію. Бюджетні тури варто шукати від приблизно 25-30 тис. грн за людину.

Іспанія

Іспанія у вересні — чудовий вибір для пляжного відпочинку і цікавої культурної програми. Серед популярних напрямків — Майорка, Барселона, Коста-Брава та Коста-Дорада. Море залишається теплим, а туристів стає менше. Для економії варто звернути увагу на тури з раннім бронюванням. Орієнтовно бюджетний відпочинок стартує від 25-30 тис. грн за людину.

Приїхати на відпочинок — і вже на місці виявити, що немає шльопанців або панамки? Щоб такого не сталося, краще завчасно скласти список важливих речей. Тож нагадуємо, що варто взяти з собою на море.

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