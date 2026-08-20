Парк імені барона де Шодуара у Житомирі: що подивитися та історія

Про Житомир часто жартують, ніби цього міста не існує, але кожен, хто хоч раз бував тут, знає: Житомир не просто існує, він вабить своєю особливою атмосферою та природою. Головна перлина міста — це парк Гагаріна у Житомирі, який у 2024 році офіційно отримав свою історичну назву — Шодуарівський парк.

Сьогодні це не просто зелена зона, а справжній магніт для туристів та улюблене місце відпочинку містян. Давайте розберемося, чим цікавий парк імені барона де Шодуара у Житомирі та чому його перейменування стало важливою подією.

Парк Гагаріна у Житомирі: історія заснування

Тож, чому парк тепер називається Шодуарівським? Все дуже просто — це повернення до витоків. Наприкінці XIX століття меценат і барон Іван де Шодуар вирішив створити на скелястих берегах річки Тетерів унікальний ландшафтний простір.

На території понад 30 гектарів барон звів розкішний палац, облаштував тераси, альтанки та висадив рідкісні рослини, які привозили з різних куточків світу. На жаль, під час революцій палац був зруйнований, але сама зелена зона вистояла.

У радянські часи парк значно розширили та назвали парк Юрія Гагаріна. Проте у квітні 2024 року міська влада відновила історичну справедливість, і тепер це офіційно Шодуарівський парк.

Парк Гагаріна у Житомирі: що подивитися та чим зайнятися

У парку дуже багато розваг, і сумувати тут точно не доведеться. Це універсальне місце: незалежно від того, чи ти приїдеш сюди з дітьми, чи вирішиш вивести дружину на прогулянку, чи, можливо, ведеш дівчину на перше побачення — варіантів дозвілля вистачить усім.

Розваг тут чимало як для тих, хто любить самотність і тихі алеї, так і для галасливих компаній.

Тож, куди піти і що побачити у парку Барона де Шодуара в Житомирі:

Підвісний міст. Це візитівка міста. Міст здіймається над річкою Тетерів на висоті понад 30 метрів. З нього відкриваються неймовірні панорами на скелі, греблю, місто та ліс;

Набережна. Оновлена зона вздовж річки — ідеальне місце для ранкових пробіжок або романтичних вечорів;

Білосніжна колонада та ротонда. Якщо ти шукаєш локацію для пам’ятних фото, ці архітектурні елементи — саме те, що треба;

Тут досі ростуть дерева, посаджені за часів барона. Це справжній музей природи просто неба. І просто висаджені унікальні сорти дерев;

Парк атракціонів. Для сімей із дітьми це головний пункт програми. Колесо огляду, каруселі та зони розваг працюють у теплу пору року.

Де знаходиться Шодуарівський парк та як до нього дійти

Оскільки парк розташований у центрі, дістатися до нього не складе труднощів, навіть якщо ти вперше у Житомирі. Більшість популярних маршрутів і так ведуть до цієї локації, адже це головне місце сили житомирян.

Якщо ти вже гуляєш знаменитою пішохідною вулицею Михайлівською, то до парку вам — рукою подати. Достатньо дійти до мерії, перейти дорогу і ти опиниться на Старому бульварі. Просто йдіть прямо цією мальовничою алеєю повз університет — і ти опиниться прямо у величну білу колонаду.

Парк імені барона де Шодуара у Житомирі: що подивитися / 2 Фотографії

Це і є головний вхід у Шодуарівський парк у Житомирі. Прогулянка займе не більше 15 хвилин, а задоволення від архітектури отримаєте на весь день.

Якщо ви їдете з віддалених районів або з вокзалу, орієнтуйcя на будь-який транспорт, що курсує через центр. Тобі потрібні зупинки Університет або Старий бульвар.

Тролейбуси: №1, №2, №3.

Маршрутки: майже всі, що їдуть по вулиці Великій Бердичівській.

Для тих, хто подорожує на авто, найкраще паркуватися вздовж Старого бульвару або на сусідній вулиці Фещенка-Чопівського.

Точна адреса для навігатора: м. Житомир, Старий бульвар, 34.

Тепер, коли ви знаєте, де знаходиться Шодуарівський парк і як до нього зручно доїхати, ніщо не завадить вашому відпочинку. Незалежно від того, шукаєте ви тиші біля Тетерева чи драйву на атракціонах, це місце вас не розчарує.

Фото в матеріалі: Юлія Хоменко.

Нагадаємо, раніше ми підготували для вас готовий гід для сімейних вихідних: Куди піти з дітьми в Житомирі влітку: маршрут для активного відпочинку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!