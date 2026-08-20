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Парк імені барона де Шодуара у Житомирі: що подивитися та історія

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 15:00 4 хв.
Шодуарівський парк (парк Гагаріна) у Житомирі: історія, цікаві локації та де знаходиться

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