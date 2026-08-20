Парк имени барона де Шодуара в Житомире: что посмотреть и история

О Житомире часто шутят, будто этого города «не существует», но каждый, кто хоть раз бывал здесь, знает: Житомир не просто существует, он манит своей особенной атмосферой и природой. Главная жемчужина города — это парк Гагарина в Житомире, который в 2024 году официально получил свое историческое название — Шодуаровский парк.

Сегодня это не просто зеленая зона, а настоящий магнит для туристов и любимое место отдыха горожан. Давайте разберемся, чем интересен парк имени барона де Шодуара в Житомире и почему его переименование стало важным событием.

Парк Гагарина в Житомире: история основания

Так почему же парк теперь называется Шодуаровским? Все очень просто — это возвращение к истокам. В конце XIX века меценат и барон Иван де Шодуар решил создать на скалистых берегах реки Тетерев уникальное ландшафтное пространство.

На территории более 30 гектаров барон возвел роскошный дворец, обустроил террасы, беседки и высадил редкие растения, которые привозили из самых разных уголков мира. К сожалению, во время революций дворец был разрушен, но сама зеленая зона выстояла.

В советское время парк значительно расширили и назвали в честь Юрия Гагарина. Однако в апреле 2024 года городские власти восстановили историческую справедливость, и теперь это официально Шодуаровский парк.

Парк Гагарина в Житомире: что посмотреть и чем заняться

В парке очень много развлечений, и скучать здесь точно не придется. Это универсальное место: независимо от того, придете ли вы сюда с детьми, решите вывести жену на прогулку или, возможно, ведете девушку на первое свидание — вариантов досуга хватит всем.

Развлечений здесь предостаточно как для любителей уединения и тихих аллей, так и для шумных компаний.

для галасливих компаній.

Итак, куда пойти и что увидеть в парке Барона де Шодуара в Житомире:

Подвесной мост. Это визитная карточка города. Мост возвышается над рекой Тетерев на высоте более 30 метров. С него открываются невероятные панорамы на скалы, дамбу, город и лес;

Набережная. Обновленная зона вдоль реки — идеальное место для утренних пробежек или романтических вечеров;

Белоснежная колоннада и ротонда. Если вы ищете локацию для памятных фото, эти архитектурные элементы — именно то, что нужно;

Здесь до сих пор растут деревья, посаженные еще во времена барона. Это настоящий музей природы под открытым небом с уникальными сортами деревьев.

Парк аттракционов. Для семей с детьми это главный пункт программы. Колесо обозрения, карусели и игровые зоны работают в теплое время года.

Читать по теме Мальдивы на Полесье и олени: куда поехать в Житомирской области с детьми и друзьями Житомирская область — именно тот край, где бирюзовые карьеры граничат с дикими лесами, а исторические памятники разбросаны среди живописных скал.

Где находится Шодуаровский парк и как до него дойти

Поскольку парк расположен в центре, добраться до него не составит труда, даже если вы впервые в Житомире. Большинство популярных маршрутов и так ведут к этой локации, ведь это главное место силы житомирян.

Если ты уже гуляешь по знаменитой пешеходной улице Михайловской, то до парка вам — рукой подать.

Достаточно дойти до мэрии, перейти дорогу и вы окажетесь на Старом бульваре. Просто идите прямо по этой живописной аллее мимо университета — и ты выйдешь прямо к величественной белой колоннаде.

Парк имени барона де Шодуара в Житомире: что посмотреть / 2 Фотографии

Это и есть главный вход в Шодуаровский парк в Житомире. Прогулка займет не более 15 минут, а удовольствие от архитектуры получите на весь день.

Для тех, кто едет из отдаленных районов или от вокзала:

Ориентируйся на любой транспорт, курсирующий через центр. Тебе нужны остановки Университет или Старый бульвар.

Троллейбусы: №1, №2, №3; Маршрутки: почти все, что едут по улице Большой Бердичевской.



Для тех, кто путешествует на авто, лучше парковаться вдоль Старого бульвара или на соседней улице Фещенко-Чоповского..

Точный адрес для навигатора: г. Житомир, Старый бульвар, 34.

Теперь, когда ты знаешь, где находится Шодуаровский парк и как до него удобно доехать, ничто не помешает вашему отдыху. Независимо от того, ищешь ли ты тишины у Тетерева или драйва на аттракционах, это место вас не разочарует.

Фото в материале: Юлия Хоменко.

Напомним, ранее мы подготовили для вас готовый гид для семейных выходных: Куда пойти с детьми в Житомире летом: маршрут для активного отдыха.

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