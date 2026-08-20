Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Парк имени барона де Шодуара в Житомире: что посмотреть и история

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 августа 2026, 15:00 4 мин.
Шодуаровский парк (парк Гагарина) в Житомире: история, интересные локации и где находится

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь