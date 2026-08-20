В Киеве 21 августа объявили День траура по погибшим в результате российских обстрелов

Киев готовится попрощаться с жертвами последнего жестокого обстрела. Завтра, 21 августа, официально объявлен в столице Днем траура. Об етом сообщил мэр города Виталий Кличко.

День траура в Киеве: что известно

В знак глубокого уважения к погибшим завтра на всех коммунальных зданиях Киева будут приспущены государственные флаги. Городские власти также обратились к государственным учреждениям и частным предпринимателям с призывом поддержать эту инициативу и приспустить флаги на своих объектах.

Кроме этого, в городе будут действовать строгие ограничения:

Все развлекательные мероприятия, концерты и громкие празднования в среду запрещены;

Кличко призвал киевлян и гостей столицы воздержаться от громкой музыки и праздничных мероприятий в это трагическое для города время.

Несмотря на объявленный траур, работа на местах трагедий не прекращается ни на минуту. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия прилетов в трех районах города, которые пострадали больше всего: Соломенском, Святошинском и Дарницком.

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