Для тебя Война в Украине

В Киеве 21 августа объявили День траура по погибшим в результате российских обстрелов

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 августа 2026, 12:30 1 мин.
Столица в трауре: 21 августа в Киеве почтит память погибших
Фото Pexels

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