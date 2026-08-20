У Києві 21 серпня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу

Київ готується попрощатися з жертвами останнього жорстокого обстрілу. Завтра, 21 серпня, офіційно оголошена у столиці Днем жалоби. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

День жалоби у Києві: що відомо

На знак глибокої пошани до загиблих, завтра на всіх комунальних будівлях Києва будуть приспущені державні прапори. Міська влада також звернулася до державних установ та приватних підприємців із закликом підтримати цю ініціативу та схилити стяги на своїх об’єктах.

Окрім цього, у місті діятимуть суворі обмеження:

Усі розважальні заходи, концерти та гучні святкування у середу заборонені;

Кличко закликав киян та гостей столиці утриматися від гучної музики та святкових подій у цей трагічний для міста час.

Попри оголошену жалобу, робота на місцях трагедій не припиняється ні на хвилину. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки прильотів у трьох районах міста, що постраждали найбільше: Солом’янському, Святошинському та Дарницькому.

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