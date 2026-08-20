Для тебе Війна в Україні

У Києві 21 серпня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 12:30 1 хв.
Столиця у жалобі: 21 серпня у Києві вшанують пам’ять загиблих
Фото Pexels

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