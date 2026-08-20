Ступені освіти в Україні 2026: розповідаємо які бувають їх рівні та відмінності між ними

Система освіти в Україні є однією з ключових сфер суспільного розвитку. Вона поєднує сучасні європейські стандарти з національними цінностями та багатовіковими традиціями навчання.

Читай, яка це освіта: бакалавр, магістр, молодший спеціаліст і спеціаліст, та чим відрізняються ці ступені — у матеріалі.

Основні рівні освіти:

Дошкільна освіта (від 2 до 6 років)

Садочки, дитячі центри розвитку.

Підготовка до школи через ігри, творчість, базові навички.

Повна загальна середня освіта (12 років)

Початкова школа (1–4 класи).

(1–4 класи). Базова середня освіта (5–9 класи).

(5–9 класи). Профільна середня освіта (10–12 класи). Вивчення предметів на рівні, наближеному до майбутньої спеціальності.

Професійна (професійно-технічна) освіта

Навчання робітничим професіям після 9 або 11 класу.

Коледжі, училища, ліцеї.

Фахова передвища освіта

Коледжі готують молодших бакалаврів. Поєднання теорії з практикою.

Вища освіта

Університети, академії, інститути.

Ступені: молодший бакалавр — бакалавр — магістр — доктор філософії — доктор наук.

Післядипломна та безперервна освіта

Курси підвищення кваліфікації, перекваліфікація, самонавчання.

Важлива частина освіти протягом життя.

Ступені освіти в Україні

Система вищої освіти в Україні побудована згідно з європейськими стандартами (Болонський процес) і передбачає кілька рівнів (ступенів). Ось які ступені офіційно існують у 2026 році:

Молодший бакалавр (раніше — молодший спеціаліст)

Освітній рівень : перший рівень вищої освіти.

Тривалість навчання : 2–3 роки після школи.

Де навчаються : у фахових коледжах або інститутах.

Що дає : базові професійні навички, право працювати за фахом або продовжити навчання на бакалавраті.

Приклад: фельдшер, технік, лаборант, молодший бухгалтер.

Молодший спеціаліст — ступінь, який ще існує в перехідних формах, але поступово замінюється на “молодшого бакалавра”.

Бакалавр

Освітній рівень : другий (повноцінний) рівень вищої освіти.

Тривалість навчання : 3–4 роки.

Де навчаються : університети, академії, інститути.

Що дає : кваліфікація для початку професійної діяльності або вступу до магістратури.

Приклад: бакалавр права, економіки, філології, комп’ютерних наук. Це базовий ступінь, з якого починається вища освіта в багатьох країнах світу.

Магістр

Освітній рівень : третій рівень вищої освіти.

Тривалість навчання : 1–2 роки після бакалавра.

Що дає : глибокі знання та навички, можливість викладати у ЗВО, брати участь у науковій роботі, вступити до аспірантури.

Приклад: магістр педагогіки, фінансів, права, медицини Для певних спеціальностей (медицина, стоматологія, ветеринарія) одразу після школи навчаються 5–6 років і здобувають єдиний кваліфікаційний рівень магістра без етапу бакалавра.

Доктор філософії (PhD) – ступінь після магістратури

Освітній рівень : четвертий (науковий) рівень.

Тривалість навчання : 4 роки в аспірантурі.

Що дає : право проводити самостійні дослідження, викладати у вишах, обіймати наукові посади.

Приклад: доктор філософії з філології, фізики, права.

Доктор наук

Найвищий академічний рівень.

Після PhD – шлях професійного науковця.

Надається за вагомі досягнення у дослідженнях, наукові праці, захист дисертації

Про “спеціаліста”

Спеціаліст — це ступінь, що існував до 2016 року.

Навчання тривало 5 років після школи

Давав право працювати або викладати

З 2016 року не використовується, але дипломи спеціаліста залишаються дійсними

Порівняння ступенів

Ступінь Тривалість Доступ після Дає право на Молодший бакалавр 2–3 роки Після школи Працювати або здобувати бакалавра Бакалавр 3–4 роки Після школи Робота або вступ до магістратури Магістр 1–2 роки Після бакалавра Професійна діяльність, викладання Доктор філософії ~4 роки Після магістра Наукова робота, викладання Доктор наук — Після PhD Вища наука, академічні звання

Принципи освіти в Україні

Безоплатність у державних закладах (основні рівні).

Доступність для всіх громадян.

Профільність старшої школи.

Євроінтеграція : освіта інтегрована в європейський простір (Болонська система).

Патріотичне виховання і формування громадянської свідомості.

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