Для тебе Освіта

Ступені освіти в Україні 2026: розповідаємо які бувають їх рівні та відмінності між ними

Леся Манзюк, редакторка сайту 20 Серпня 2026, 13:00 4 хв.
ступені освіти
Фото Pexels

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