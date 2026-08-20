Ступені освіти в Україні 2026: розповідаємо які бувають їх рівні та відмінності між ними

Система освіти в Україні є однією з ключових сфер суспільного розвитку. Вона поєднує сучасні європейські стандарти з національними цінностями та багатовіковими традиціями навчання.
Читай, яка це освіта: бакалавр, магістр, молодший спеціаліст і спеціаліст, та чим відрізняються ці ступені — у матеріалі.
Основні рівні освіти:
Дошкільна освіта (від 2 до 6 років)
- Садочки, дитячі центри розвитку.
- Підготовка до школи через ігри, творчість, базові навички.
Повна загальна середня освіта (12 років)
- Початкова школа (1–4 класи).
- Базова середня освіта (5–9 класи).
- Профільна середня освіта (10–12 класи). Вивчення предметів на рівні, наближеному до майбутньої спеціальності.
Професійна (професійно-технічна) освіта
- Навчання робітничим професіям після 9 або 11 класу.
- Коледжі, училища, ліцеї.
Фахова передвища освіта
- Коледжі готують молодших бакалаврів. Поєднання теорії з практикою.
Вища освіта
- Університети, академії, інститути.
- Ступені: молодший бакалавр — бакалавр — магістр — доктор філософії — доктор наук.
Післядипломна та безперервна освіта
- Курси підвищення кваліфікації, перекваліфікація, самонавчання.
- Важлива частина освіти протягом життя.
Ступені освіти в Україні
Система вищої освіти в Україні побудована згідно з європейськими стандартами (Болонський процес) і передбачає кілька рівнів (ступенів). Ось які ступені офіційно існують у 2026 році:
Молодший бакалавр (раніше — молодший спеціаліст)
-
Освітній рівень: перший рівень вищої освіти.
-
Тривалість навчання: 2–3 роки після школи.
-
Де навчаються: у фахових коледжах або інститутах.
-
Що дає: базові професійні навички, право працювати за фахом або продовжити навчання на бакалавраті.
-
Приклад: фельдшер, технік, лаборант, молодший бухгалтер.
Молодший спеціаліст — ступінь, який ще існує в перехідних формах, але поступово замінюється на “молодшого бакалавра”.
Бакалавр
-
Освітній рівень: другий (повноцінний) рівень вищої освіти.
-
Тривалість навчання: 3–4 роки.
-
Де навчаються: університети, академії, інститути.
-
Що дає: кваліфікація для початку професійної діяльності або вступу до магістратури.
-
Приклад: бакалавр права, економіки, філології, комп’ютерних наук. Це базовий ступінь, з якого починається вища освіта в багатьох країнах світу.
Магістр
-
Освітній рівень: третій рівень вищої освіти.
-
Тривалість навчання: 1–2 роки після бакалавра.
-
Що дає: глибокі знання та навички, можливість викладати у ЗВО, брати участь у науковій роботі, вступити до аспірантури.
-
Приклад: магістр педагогіки, фінансів, права, медицини Для певних спеціальностей (медицина, стоматологія, ветеринарія) одразу після школи навчаються 5–6 років і здобувають єдиний кваліфікаційний рівень магістра без етапу бакалавра.
Доктор філософії (PhD) – ступінь після магістратури
-
Освітній рівень: четвертий (науковий) рівень.
-
Тривалість навчання: 4 роки в аспірантурі.
-
Що дає: право проводити самостійні дослідження, викладати у вишах, обіймати наукові посади.
-
Приклад: доктор філософії з філології, фізики, права.
Доктор наук
-
Найвищий академічний рівень.
-
Після PhD – шлях професійного науковця.
Надається за вагомі досягнення у дослідженнях, наукові праці, захист дисертації
Про “спеціаліста”
Спеціаліст — це ступінь, що існував до 2016 року.
-
Навчання тривало 5 років після школи
-
Давав право працювати або викладати
-
З 2016 року не використовується, але дипломи спеціаліста залишаються дійсними
Порівняння ступенів
|Ступінь
|Тривалість
|Доступ після
|Дає право на
|Молодший бакалавр
|2–3 роки
|Після школи
|Працювати або здобувати бакалавра
|Бакалавр
|3–4 роки
|Після школи
|Робота або вступ до магістратури
|Магістр
|1–2 роки
|Після бакалавра
|Професійна діяльність, викладання
|Доктор філософії
|~4 роки
|Після магістра
|Наукова робота, викладання
|Доктор наук
|—
|Після PhD
|Вища наука, академічні звання
Принципи освіти в Україні
-
Безоплатність у державних закладах (основні рівні).
-
Доступність для всіх громадян.
-
Профільність старшої школи.
-
Євроінтеграція: освіта інтегрована в європейський простір (Болонська система).
-
Патріотичне виховання і формування громадянської свідомості.
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