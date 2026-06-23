Для тебе Освіта

Рейтинг університетів Києва 2026: де найкраще навчатися у столиці

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Червня 2026, 18:00 3 хв.
кращі університети києва
Фото Pexels

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