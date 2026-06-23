Рейтинг університетів Києва 2026: де найкраще навчатися у столиці

Вступ до столичного університету — це завжди виклик: тут здобувають не просто професію, а важливі зв’язки та вчаться гідно конкурувати.
Ресурс Освіта.ua оприлюднив свіжий рейтинг університетів, де ЗВО Києва підтвердили свій статус, опинившись серед лідерів.
З’ясовуємо, які університети столиці очолили список і чому нині так важлива реальна ринкова цінність вишу.
Рейтинг кращих університетів Києва 2026
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
- Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
- Національний університет «Київський авіаційний інститут»
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Міжрегіональна академія управління персоналом
- Національний університет Києво-Могилянська академія
- Київський національний університет будівництва і архітектури
- Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
- Національний університет харчових технологій
- Київський національний університет технологій та дизайну
- Державний університет інфраструктури та технологій
- Державний торговельно-економічний університет
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- Київська школа економіки
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
- Національний університет фізичного виховання і спорту України
- Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
- Національний транспортний університет
- Національний університет оборони України
- Київський академічний університет
- Київський національний університет культури і мистецтв
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Національна академія державного управління при Президентові України
- Університет менеджменту освіти
- Київський медичний університет
- Національна академія внутрішніх справ
- Міжнародний Європейський Університет
- Київський міжнародний університет
- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
- Національна академія Служби безпеки України
- Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
- Університет економіки та права Крок
- Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
- Українська військово-медична академія
- Академія праці, соціальних відносин і туризму
- Національна академія управління
- Міжнародний університет фінансів
- Київський національний лінгвістичний університет
- Національна академія статистики, обліку та аудиту
- Амерікан Юніверсіті Київ (American University Kyiv)
- Київський університет туризму, економіки і права
- Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
- Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
- Київський університет культури
- Київський інститут бізнесу та технологій
- Київський інститут Національної гвардії України
- Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра
- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
Місце університету в національному Консолідованому рейтингу (який щорічно публікує портал Освіта.ua) визначається не престижністю назви, а чіткою формулою.
Його укладають за принципом суми трьох місць. Тобто беруться три авторитетні проміжні рейтинги, і чим менша сума місць у вишу, тим вище він у фінальному списку. Ось ці рейтинги:
- Рейтинг Топ-200 Україна, який спирається на академічне визнання та потенціал.
- Наукометричний рейтинг Scopus, тобто наукова потужність закладу.
- Рейтинг Бал НМТ на контракт, який показує популярність серед абітурієнтів.
Як це працює? Якщо умовний університет посів 2-ге місце в Топ-200, 1-ше місце у Scopus та 4-те місце за балом НМТ, його підсумковий консолідований бал дорівнюватиме 2 + 1 + 4 = 7. У кого ця сума найменша — той і очолює загальнонаціональний список.
А ще поцікався QS рейтингом університетів світу 2026: які заклади входять в топ-10.
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