Рейтинг університетів Києва 2026: де найкраще навчатися у столиці

Вступ до столичного університету — це завжди виклик: тут здобувають не просто професію, а важливі зв’язки та вчаться гідно конкурувати.

Ресурс Освіта.ua оприлюднив свіжий рейтинг університетів, де ЗВО Києва підтвердили свій статус, опинившись серед лідерів.

З’ясовуємо, які університети столиці очолили список і чому нині так важлива реальна ринкова цінність вишу.

Рейтинг кращих університетів Києва 2026

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Національний університет «Київський авіаційний інститут» Національний університет біоресурсів і природокористування України Міжрегіональна академія управління персоналом Національний університет Києво-Могилянська академія Київський національний університет будівництва і архітектури Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського Національний університет харчових технологій Київський національний університет технологій та дизайну Державний університет інфраструктури та технологій Державний торговельно-економічний університет Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Київська школа економіки Київський столичний університет імені Бориса Грінченка Національний університет фізичного виховання і спорту України Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Національний транспортний університет Національний університет оборони України Київський академічний університет Київський національний університет культури і мистецтв Український державний університет імені Михайла Драгоманова Національна академія державного управління при Президентові України Університет менеджменту освіти Київський медичний університет Національна академія внутрішніх справ Міжнародний Європейський Університет Київський міжнародний університет Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Національна академія Служби безпеки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Університет економіки та права Крок Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая Українська військово-медична академія Академія праці, соціальних відносин і туризму Національна академія управління Міжнародний університет фінансів Київський національний лінгвістичний університет Національна академія статистики, обліку та аудиту Амерікан Юніверсіті Київ (American University Kyiv) Київський університет туризму, економіки і права Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Київський університет культури Київський інститут бізнесу та технологій Київський інститут Національної гвардії України Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Читати на тему Рейтинг університетів України 2026: хто лідирує в Scopus, за індексом Гірша та UniRanks Рейтинг університетів України 2026 — топ-10 найкращих вишів країни. Місце університету в національному Консолідованому рейтингу (який щорічно публікує портал Освіта.ua) визначається не престижністю назви, а чіткою формулою. Його укладають за принципом суми трьох місць. Тобто беруться три авторитетні проміжні рейтинги, і чим менша сума місць у вишу, тим вище він у фінальному списку. Ось ці рейтинги: Рейтинг Топ-200 Україна, який спирається на академічне визнання та потенціал.

Наукометричний рейтинг Scopus, тобто наукова потужність закладу.

Рейтинг Бал НМТ на контракт, який показує популярність серед абітурієнтів. Як це працює? Якщо умовний університет посів 2-ге місце в Топ-200, 1-ше місце у Scopus та 4-те місце за балом НМТ, його підсумковий консолідований бал дорівнюватиме 2 + 1 + 4 = 7. У кого ця сума найменша — той і очолює загальнонаціональний список. А ще поцікався QS рейтингом університетів світу 2026: які заклади входять в топ-10.

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