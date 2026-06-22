QS рейтинг університетів світу 2026: топ-10 кращих освітніх закладів планети

Світові рейтинги університетів — це перелік найпрестижніших вишів, які гарантовано стають трампліном у кар’єру з перспективами найвищого росту.
Двома авторитетними джерелами у цій сфері є QS World University Rankings та Times Higher Education (THE).
На основі їхніх актуальних даних сформований глобальний QS рейтинг університетів світу 2026.
Рейтинг найкращих університетів світу
Ось як виглядає топ-10 найкращих університетів планети, де кожен заклад — це окрема інноваційна екосистема.
- Массачусетський технологічний інститут (MIT), США
- Імперський коледж Лондона, Велика Британія
- Стенфордський університет, США
- Оксфордський університет, Велика Британія
- Гарвардський університет, США
- Кембриджський університет, Велика Британія
- ETH Цюрих, Швейцарія
- Національний університет Сінгапуру (NUS), Сінгапур
- Університетський коледж Лондона (UCL), Велика Британія
- Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech), США
QS рейтинг університетів світу 2026: чому вони найкращі
Ці університети оцінюють за складними індексами: академічна репутація, цитованість наукових праць, фінансування та кар’єрні успіхи випускників.
Американські гіганти на кшталт MIT чи Стенфорда беруть штурмом ринок завдяки мільярдним грантам, патентам і стартапам (випускники Стенфорда заснували Google, Yahoo, Instagram), то британська еліта — Оксфорд та Кембридж — тримає позиції, бо має багатовікові традиції наставництва та фундаментальних досліджень.
Найбільшим стрибком QS рейтингу став Sunway University у Малайзії — він піднявся одразу на 129 позицій. Такий ривок пояснюють сильним покращенням ключових показників, особливо збільшенням частки іноземних студентів і зростанням цитованості на одного викладача.
University of Chicago піднявся на 8 позицій і дістався 13-го місця, фактично закріпившись поруч із елітою світової освіти.
У Південній Кореї стабільно зміцнює позиції Yonsei University, який піднявся до 50-го місця і продовжує конкурувати з провідними університетами Азії.
Окрема історія — новачки рейтингу. Цього року до списку додалося 112 нових закладів, і серед них найкращий результат показав новостворений University of Adelaide, який одразу дебютував на високій позиції — 82-ге місце у світі.
У підсумку рейтинг 2026 року показує цікаву тенденцію: поряд із незмінними лідерами все активніше прориваються університети з Азії та нові виші, які швидко нарощують міжнародний вплив.
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