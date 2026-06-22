QS рейтинг університетів світу 2026: топ-10 кращих освітніх закладів планети

Світові рейтинги університетів — це перелік найпрестижніших вишів, які гарантовано стають трампліном у кар’єру з перспективами найвищого росту.

Двома авторитетними джерелами у цій сфері є QS World University Rankings та Times Higher Education (THE).

На основі їхніх актуальних даних сформований глобальний QS рейтинг університетів світу 2026.

Рейтинг найкращих університетів світу

Ось як виглядає топ-10 найкращих університетів планети, де кожен заклад — це окрема інноваційна екосистема.

Массачусетський технологічний інститут (MIT), США Імперський коледж Лондона, Велика Британія Стенфордський університет, США Оксфордський університет, Велика Британія Гарвардський університет, США Кембриджський університет, Велика Британія ETH Цюрих, Швейцарія Національний університет Сінгапуру (NUS), Сінгапур Університетський коледж Лондона (UCL), Велика Британія Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech), США

QS рейтинг університетів світу 2026: чому вони найкращі

Ці університети оцінюють за складними індексами: академічна репутація, цитованість наукових праць, фінансування та кар’єрні успіхи випускників.

Американські гіганти на кшталт MIT чи Стенфорда беруть штурмом ринок завдяки мільярдним грантам, патентам і стартапам (випускники Стенфорда заснували Google, Yahoo, Instagram), то британська еліта — Оксфорд та Кембридж — тримає позиції, бо має багатовікові традиції наставництва та фундаментальних досліджень.

Найбільшим стрибком QS рейтингу став Sunway University у Малайзії — він піднявся одразу на 129 позицій. Такий ривок пояснюють сильним покращенням ключових показників, особливо збільшенням частки іноземних студентів і зростанням цитованості на одного викладача.

University of Chicago піднявся на 8 позицій і дістався 13-го місця, фактично закріпившись поруч із елітою світової освіти.

У Південній Кореї стабільно зміцнює позиції Yonsei University, який піднявся до 50-го місця і продовжує конкурувати з провідними університетами Азії.

Окрема історія — новачки рейтингу. Цього року до списку додалося 112 нових закладів, і серед них найкращий результат показав новостворений University of Adelaide, який одразу дебютував на високій позиції — 82-ге місце у світі.

У підсумку рейтинг 2026 року показує цікаву тенденцію: поряд із незмінними лідерами все активніше прориваються університети з Азії та нові виші, які швидко нарощують міжнародний вплив.

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