Для тебе Освіта

QS рейтинг університетів світу 2026: топ-10 кращих освітніх закладів планети

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Червня 2026, 16:00 2 хв.
рейтинг університетів світу
Фото Pexels

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