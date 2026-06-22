QS-рейтинг университетов мира 2026: топ-10 лучших учебных заведений планеты

Мировые рейтинги университетов — это перечень самых престижных вузов, которые гарантированно становятся трамплином в карьере с перспективами самого высокого роста.

Двумя авторитетными источниками в этой сфере являются QS World University Rankings и Times Higher Education (THE).

На основе их актуальных данных сформировался глобальный QS рейтинг университетов мира 2026.

Рейтинг лучших университетов мира

Вот как выглядит топ-10 лучших университетов планеты, где каждое учебное заведение — это отдельная инновационная экосистема.

Массачусетский технологический институт MIT США Имперский колледж Лондона Великобритания Стэнфордский университет США Оксфордский университет Великобритания Гарвардский университет США Кембриджский университет Великобритания Швейцарская высшая техническая школа Цюриха ETH Zurich Швейцария Национальный университет Сингапура NUS Сингапур Университетский колледж Лондона UCL Великобритания Калифорнийский технологический институт Caltech США

QS рейтинг университетов мира 2026: почему они лучшие

Эти университеты оценивают по сложным индексам: академическая репутация, цитируемость научных работ, финансирование и карьерные успехи выпускников.

Американские гиганты вроде MIT или Стэнфорда берут штурмом рынок благодаря многомиллиардным грантам, патентам и стартапам (выпускники Стэнфорда основали Google, Yahoo, Instagram), тогда как британская элита — Оксфорд и Кембридж — удерживает позиции благодаря многовековым традициям наставничества и фундаментальных исследований.

Самым большим скачком в рейтинге QS стал Sunway University в Малайзии — он поднялся сразу на 129 позиций. Такой рывок объясняют сильным улучшением ключевых показателей, особенно ростом доли иностранных студентов и увеличением цитируемости на одного преподавателя.

University of Chicago поднялся на 8 позиций и занял 13-е место, фактически закрепившись рядом с элитой мирового образования.

В Южной Корее стабильно укрепляет позиции Yonsei University, который поднялся до 50-го места и продолжает конкурировать с ведущими университетами Азии.

Отдельная история — новички рейтинга. В этом году в список добавилось 112 новых учебных заведений, и среди них лучший результат показал недавно созданный University of Adelaide, который сразу дебютировал на высокой позиции — 82-е место в мире.

В итоге рейтинг 2026 года показывает интересную тенденцию: наряду с неизменными лидерами всё активнее пробиваются университеты Азии и новые вузы, которые быстро наращивают международное влияние.

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