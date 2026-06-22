QS-рейтинг университетов мира 2026: топ-10 лучших учебных заведений планеты

Мировые рейтинги университетов — это перечень самых престижных вузов, которые гарантированно становятся трамплином в карьере с перспективами самого высокого роста.
Двумя авторитетными источниками в этой сфере являются QS World University Rankings и Times Higher Education (THE).
На основе их актуальных данных сформировался глобальный QS рейтинг университетов мира 2026.
Рейтинг лучших университетов мира
Вот как выглядит топ-10 лучших университетов планеты, где каждое учебное заведение — это отдельная инновационная экосистема.
- Массачусетский технологический институт MIT США
- Имперский колледж Лондона Великобритания
- Стэнфордский университет США
- Оксфордский университет Великобритания
- Гарвардский университет США
- Кембриджский университет Великобритания
- Швейцарская высшая техническая школа Цюриха ETH Zurich Швейцария
- Национальный университет Сингапура NUS Сингапур
- Университетский колледж Лондона UCL Великобритания
- Калифорнийский технологический институт Caltech США
QS рейтинг университетов мира 2026: почему они лучшие
Эти университеты оценивают по сложным индексам: академическая репутация, цитируемость научных работ, финансирование и карьерные успехи выпускников.
Американские гиганты вроде MIT или Стэнфорда берут штурмом рынок благодаря многомиллиардным грантам, патентам и стартапам (выпускники Стэнфорда основали Google, Yahoo, Instagram), тогда как британская элита — Оксфорд и Кембридж — удерживает позиции благодаря многовековым традициям наставничества и фундаментальных исследований.
Самым большим скачком в рейтинге QS стал Sunway University в Малайзии — он поднялся сразу на 129 позиций. Такой рывок объясняют сильным улучшением ключевых показателей, особенно ростом доли иностранных студентов и увеличением цитируемости на одного преподавателя.
University of Chicago поднялся на 8 позиций и занял 13-е место, фактически закрепившись рядом с элитой мирового образования.
В Южной Корее стабильно укрепляет позиции Yonsei University, который поднялся до 50-го места и продолжает конкурировать с ведущими университетами Азии.
Отдельная история — новички рейтинга. В этом году в список добавилось 112 новых учебных заведений, и среди них лучший результат показал недавно созданный University of Adelaide, который сразу дебютировал на высокой позиции — 82-е место в мире.
В итоге рейтинг 2026 года показывает интересную тенденцию: наряду с неизменными лидерами всё активнее пробиваются университеты Азии и новые вузы, которые быстро наращивают международное влияние.
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