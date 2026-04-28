Рейтинг университетов Украины 2026: кто лидирует в Scopus, по индексу Хирша и UniRanks

Рейтинг университетов Украины помогает абитуриентам выбрать престижный вуз, оценить уровень образования в нем, научную деятельность и будущие перспективы трудоустройства.
Он показывает репутацию вуза и его позиции среди других учреждений, и это крайне важно знать перед тем, как принять решение о поступлении.
В этом году уже опубликованы рейтинги университетов Украины по версии UniRanks, Scopus, в таблице которого учреждения ранжированы по индексу Хирша.
Какие вузы Украины в 2026 году получили статус топовых — читай в материале.
Рейтинг университетов Украины 2026 UniRanks
Опубликован новый рейтинг UniRanks 2026, в который вошли 237 учреждений высшего образования Украины.
Из них 32 вуза получили статус национальных лидеров, а одно учреждение отнесено к категории Элитных университетов.
В топ-10 вошли ведущие вузы страны:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Сумской государственный университет
- КПИ им. Игоря Сикорского
- ХНУ им. В. Н. Каразина
- Киевский авиационный институт
- ХНУРЭ
- Львовский университет им. Ивана Франко
- Харьковский политехнический институт
- Львовская политехника
- Черновицкий университет им. Юрия Федьковича.
Оценка UniRanks 2026 учитывает десять ключевых критериев — от благополучия студентов и трудоустройства выпускников до цифрового развития и готовности к будущим вызовам.
Система Open-Rank предполагает прозрачность и участие экспертов и индустрии в оценивании.
Отдельно отмечены 23 региональных вуза с высокой эффективностью и международным присутствием.
Рейтинг университетов Украины 2026 по версии Scopus
Рейтинг Scopus формируется на основе наукометрических показателей, в частности учитывается, как часто цитируются научные публикации университетов и их исследователей.
Данные получены в рамках мониторинга украинских научно-издательских учреждений по базе SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года.
Scopus охватывает более 30 тысяч научных журналов, сборников и материалов конференций в различных областях науки — от технических до гуманитарных.
В рамках рейтинга университеты ранжированы по индексу Хирша, который учитывает количество публикаций и уровень их цитирования.
По результатам 2026 года лидером по индексу Хирша стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В топе университетов по версии Scopus:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Харьковский национальный университет имени Каразина
- Сумской государственный университет
- Львовский университет имени Ивана Франко
- КПИ имени Игоря Сикорского
- Одесский национальный университет имени Мечникова
- Львовский медицинский университет имени Данила Галицкого
- Львовская политехника
- Карпатский университет имени Стефаника
- Черновицкий университет имени Федьковича.
С полным рейтингом вузов по спискам Scopus можно ознакомиться на сайте Оsvita.ua.
