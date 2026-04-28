Рейтинг университетов Украины 2026: кто лидирует в Scopus, по индексу Хирша и UniRanks

Рейтинг университетов Украины помогает абитуриентам выбрать престижный вуз, оценить уровень образования в нем, научную деятельность и будущие перспективы трудоустройства.

Он показывает репутацию вуза и его позиции среди других учреждений, и это крайне важно знать перед тем, как принять решение о поступлении.

В этом году уже опубликованы рейтинги университетов Украины по версии UniRanks, Scopus, в таблице которого учреждения ранжированы по индексу Хирша.

Какие вузы Украины в 2026 году получили статус топовых — читай в материале.

Рейтинг университетов Украины 2026 UniRanks

Опубликован новый рейтинг UniRanks 2026, в который вошли 237 учреждений высшего образования Украины.

Из них 32 вуза получили статус национальных лидеров, а одно учреждение отнесено к категории Элитных университетов.

В топ-10 вошли ведущие вузы страны:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Сумской государственный университет КПИ им. Игоря Сикорского ХНУ им. В. Н. Каразина Киевский авиационный институт ХНУРЭ Львовский университет им. Ивана Франко Харьковский политехнический институт Львовская политехника Черновицкий университет им. Юрия Федьковича.

Оценка UniRanks 2026 учитывает десять ключевых критериев — от благополучия студентов и трудоустройства выпускников до цифрового развития и готовности к будущим вызовам.

Система Open-Rank предполагает прозрачность и участие экспертов и индустрии в оценивании.

Отдельно отмечены 23 региональных вуза с высокой эффективностью и международным присутствием.

Рейтинг университетов Украины 2026 по версии Scopus

Рейтинг Scopus формируется на основе наукометрических показателей, в частности учитывается, как часто цитируются научные публикации университетов и их исследователей.

Данные получены в рамках мониторинга украинских научно-издательских учреждений по базе SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года.

Scopus охватывает более 30 тысяч научных журналов, сборников и материалов конференций в различных областях науки — от технических до гуманитарных.

В рамках рейтинга университеты ранжированы по индексу Хирша, который учитывает количество публикаций и уровень их цитирования.

По результатам 2026 года лидером по индексу Хирша стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В топе университетов по версии Scopus:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Харьковский национальный университет имени Каразина Сумской государственный университет Львовский университет имени Ивана Франко КПИ имени Игоря Сикорского Одесский национальный университет имени Мечникова Львовский медицинский университет имени Данила Галицкого Львовская политехника Карпатский университет имени Стефаника Черновицкий университет имени Федьковича.

С полным рейтингом вузов по спискам Scopus можно ознакомиться на сайте Оsvita.ua.

