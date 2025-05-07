Загадочный Орешник или межконтинентальная баллистика: характеристики ракеты

Украина стала первой страной в мире, по которой был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой.

ВСУ подтвердили этот факт, отметив, что это первый случай применения такого вида вооружения в истории.

Мы сделаем все, чтобы россия осталась в истории только своими преступлениями, — отмечается в сообщении.

Ракета Орешник: что за новая разработка

Российская сторона сообщила об испытаниях баллистической ракеты средней дальности Орешник, которую запустили по территории Украины, в частности по Днепру.

Ведущий специалист по радиационной защите и ядерный эксперт бельгийского отделения Greenpeace, Ян Ванде прокомментировал эти действия:

Запуск таких ракет может вызвать опасные контрмеры. Кроме этого, использование сверхдорогих ракет для обычных целей не имеет рационального оправдания.

Он также напомнил, что такие действия нарушают предыдущие международные соглашения, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Совет Украина-НАТО созывает срочную встречу 26 ноября в Брюсселе по инициативе Украины, чтобы обсудить применение Россией по Днепру баллистической ракеты средней дальности, которую Кремль представил как экспериментальную ракету Орешник, созданную на основе более старой МБР Рубеж, она в свою очередь является потенциальным ядерной боеголовки.

По официальным данным, эта ракета предназначена для доставки ядерных зарядов, однако на этот раз ее применили без боевой части.

Воздушные Силы Украины: МБР сбивать невозможно

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины заявили, что сбивать межконтинентальные баллистические ракеты Украина пока не имеет возможности.

Ракеты такого типа, как Орешник, являются сложными для обнаружения и перехвата. По словам военного эксперта Киричевского, подобные ракеты обнаруживаются только с помощью загоризонтных радиолокационных станций.

Определить на радаре такую воздушную цель, залетающую в космос, — это компетенция, которой обладают только военнослужащие НАТО, — объясняет эксперт в комментарии для LIGA.net.

Зеленский: Путин использует Украину как полигон

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что Россия использует Украину как полигон для испытаний новых видов ракет.

Он подчеркнул, что Кремль боится потерять контроль и пытается найти оружие даже в таких странах, как Иран и Северная Корея.

По его словам, характеристики использованной ракеты — скорость и высота — соответствуют межконтинентальной баллистической.

Сегодня была новая российская ракета. Продолжаются экспертизы, но очевидно, что Россия боится нормальной жизни рядом с собой. Она боится, когда страна хочет быть независимой и имеет на это право, — заявил Зеленский.

Гиперзвуковые ракеты: почему они опасны

Ракета Орешник имеет гиперзвуковую скорость, превышающую 20 Махов. Это делает ее предназначенной для доставки ядерных боеголовок и значительно усложняет перехват.

Как объяснил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, для успешного перехвата таких ракет их необходимо обезвреживать еще на большой высоте до момента разделения на боевые блоки.

Однако системы для этого — такие, как SM-3 или THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата) — есть в очень ограниченном количестве даже в США.

Украина нуждается в усилении ПВО

Инцидент с применением межконтинентальных и гиперзвуковых баллистических ракет подчеркивает сложность их перехвата, что требует самого современного вооружения.

Эти технологии остаются крайне редкими даже среди ведущих стран мира. Изучение механизмов действия таких ракет, их видов, дальности и скорости поражения является ключевым для понимания новых угроз в современной войне.

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