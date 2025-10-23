Для тебя Образование

Поступление 2026: какие изменения в подаче заявлений произойдут уже в следующем году

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 октября 2025, 15:00 2 мин.
поступление 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь