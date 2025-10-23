Поступление 2026: какие изменения в подаче заявлений произойдут уже в следующем году

Министерство образования и науки Украины планирует внести изменения во вступительную кампанию 2026 года, направленные на повышение сознания выбора абитуриентов и борьбу со злоупотреблениями. По словам заместителя министра Николая Трофименко, общее количество заявлений от поступающего сократится с 15 до 12, а мотивационные письма будут полностью отменены.

Кроме того, рассматривается возможность использования результатов национальных выпускных экзаменов по европейским школам вместо национального мультипредметного теста (НМТ). Читай в материале, какой будет вступительная кампания 2026 и что может измениться.

Введение 2026: что известно по состоянию на данный момент

Трофименко объяснил отказ от мотивационных писем на брифинге в Киеве 23 октября:

Мы планируем отказаться от использования мотивационных писем. К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Государственной службой качества образования университетов и других наших учебных заведений, где аномальные всплески обучения мужчин 25+, там могут быть идентичны мотивационные письма, по 30-40 одинаковых текстов с разными подписями.

По его словам, это стало проблемой, особенно в контексте аномальных всплесков зачисления взрослых мужчин.

Что касается сокращения заявлений, то количество на бюджетные места останется неизменным — 5, но общее уменьшится до 12.

Мы хотим, чтобы поступающие делали сознательный выбор, чтобы доля поступающих по первому приоритету росла

— подчеркнул замминистра. Это должно стимулировать абитуриентов более тщательно выбирать специальности и вузы.

Кроме того, для поступления на бакалавриат (а также магистратуру медицинской, фармацевтической и ветеринарной направленности) планируется признать результаты национальных выпускных экзаменов после средней школы в странах Европы как альтернативу НМТ.

Это продолжает политику поддержки украинцев за рубежом: в сентябре 2025 года МОН уже ввел дополнительное поступление для граждан Украины, окончивших школу или колледж в Польше с экзаменом матура (egzamin maturalny).

Эти изменения направлены на упрощение процесса вступления, уменьшение коррупционных рисков и интеграцию с европейскими стандартами образования. Детали реализации еще будут уточняться, но они могут оказать существенное влияние на абитуриентов 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что значит статус Допущено к конкурсу — читай в материале, есть ли в таком случае шанс на бюджет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!