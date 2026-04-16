Властелин колец: Охота на Голлума 2027 — когда выйдет новый фильм на мировые экраны

Кинокомпания Warner Bros. раскрыла детали одного из самых ожидаемых кинопроектов десятилетия — фильма Властелин колец: Охота на Голлума (The Lord of the Rings).

Лента станет первым из новых фильмов франшизы, расширяющих вселенную Джона Р. Р. Толкина, и сосредоточится на событиях, которые раньше оставались за кадром основной трилогии. Режиссером картины выступит Энди Серкис, который вернется к своей культовой роли Смеагола/Голлума благодаря технологии захвата движения.

Властелин колец: Охота на Голлума — дата выхода в Украине

Премьера эпического фэнтези запланирована на 17 декабря 2027 года. Сюжет ленты будет разворачиваться в период между 111-м днем ​​рождения Бильбо Бэггинса и моментом, когда Фродо покидает Шир, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия.

В основу сценария, над которым работают Фрэн Уолш и Филиппа Боенс (авторки сценариев оригинальных трилогий), легли материалы из приложений к романам Толкина. История расскажет об опасной миссии Гендальфа и Арагорна, которые пытаются выследить Голлума, чтобы узнать, что именно он рассказал Саурону о местонахождении бесценного перстня.

Властелин колец: Охота на Голлума 2027: актерский состав

Наиболее резонансной новостью стал обновленный актерский состав. Несмотря на длительные переговоры с Вигго Мортенсеном, роль Арагорна (который в фильме фигурирует под именем Путешественник) исполнит Джейми Дорнан. Это решение знаменует новую эпоху для персонажа, которого зрители привыкли видеть в исполнении Мортенсена.

Вместе с тем, в проекте подтверждено возвращение легендарных ветеранов франшизы: Иен Маккеллен снова воплотит образ волшебника Гендальфа, а Элайджа Вуд вернется к роли Фродо Бэггинса (вероятно, с помощью технологий цифрового омоложения).

Также к касту присоединились Кейт Уинслет, Лео Вудалл, Ли Пэйс и Джейми Дорнан, что делает актерский ансамбль ленты по-настоящему звездным.

Производство фильма переходит в активную фазу: съемки начнутся в мае 2026 года. Такой график дает команде достаточно времени на сложную техническую подготовку и постпродакшн, ведь Охота на Голлума позиционируется как масштабный блокбастер, возродивший популярность Средиземья на больших экранах.

Раньше мы рассказывали, когда выйдет Астрал 6 – читай в материале подробности премьер нового фильма франшизы.

