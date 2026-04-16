Володар перснів: Полювання на Голума 2027 — коли вийде новий фільм на світові екрани

Кінокомпанія Warner Bros. розкрила деталі одного з найочікуваніших кінопроєктів десятиліття — фільму Володар перснів: Полювання на Голума (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum).

Стрічка стане першим із нових фільмів франшизи, що розширюють всесвіт Джона Р. Р. Толкіна, та зосередиться на подіях, які раніше залишалися за кадром основної трилогії. Режисером картини виступить Енді Серкіс, який також повернеться до своєї культової ролі Смеагола/Голума завдяки технології захоплення руху.

Володар перснів: Полювання на Голума — дата виходу в Україні

Прем’єру епічного фентезі заплановано на 17 грудня 2027 року. Сюжет стрічки розгортатиметься в період між 111-м днем народження Більбо Беґґінса та моментом, коли Фродо залишає Шир, щоб знищити Кільце Всевладдя.

В основу сценарію, над яким працюють Френ Волш та Філіппа Боєнс (авторки сценаріїв оригінальних трилогій), лягли матеріали з додатків до романів Толкіна. Історія розповість про небезпечну місію Ґендальфа та Араґорна, які намагаються вистежити Голума, аби дізнатися, що саме він розповів Саурону про місцеперебування безцінного персня.

Володар перснів: Полювання на Голума 2027: акторський склад

Найбільш резонансною новиною став оновлений акторський склад. Попри тривалі переговори з Вігго Мортенсеном, роль Араґорна (який у фільмі фігурує під ім’ям Мандрівник) виконає Джеймі Дорнан. Це рішення знаменує нову епоху для персонажа, якого глядачі звикли бачити у виконанні Мортенсена.

Разом із тим, у проєкті підтверджено повернення легендарних ветеранів франшизи: Ієн Маккеллен знову втілить образ чарівника Ґендальфа, а Елайджа Вуд повернеться до ролі Фродо Беґґінса (ймовірно, за допомогою технологій цифрового омолодження).

Також до касту приєдналися Кейт Вінслет, Лео Вудалл, Лі Пейс та Джеймі Дорнан, що робить акторський ансамбль стрічки по-справжньому зірковим.

Виробництво фільму переходить у активну фазу: зйомки розпочнуться вже у травні 2026 року. Такий графік дає команді достатньо часу на складну технічну підготовку та постпродакшн, адже Полювання на Голума позиціонується як масштабний блокбастер, що має відродити популярність Середзем’я на великих екранах.

Раніше ми розповідали, коли вийде Астрал 6 — читай в матеріалі подробиці прем’єр нового фільму франшизи.

