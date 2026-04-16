Коли цвітуть сакури у Львові в 2026: де знайти красу і як не пропустити пік цвітіння

Чомусь існує думка, що помилуватися сакурами треба їхати в Ужгород. Хоча це і справді так: місто щовесни стає майже “вишневим тунелем”, а туристів там стільки, що інколи складно просто спокійно погуляти.

Але чи знаєш ти, що у Львові сакур не менше — просто вони розкидані по різних районах і не зібрані в один туристичний маршрут, як в Ужгороді.

Тож відновлюємо справедливість — розказуємо, де і коли цвітуть сакури у Львові, конкретні адреси та період цвітіння.

Коли цвітуть сакури у Львові 2026

Зазвичай сакури починають розквітати приблизно в середині квітня, тобто зараз, а найбільш інтенсивне цвітіння припадає на період від третього тижня квітня до початку травня.

Зазвичай цвітуть вони зовсім недовго — лише 7-10 днів, інколи до двох тижнів, якщо погода прохолодна.

У Львові багато сакур висаджували в різні роки, і у різних локаціях вони можуть цвісти не одночасно, а хвилями.

Найкращі фотографії виходять не в пік масового цвітіння, а трохи раніше — за день-два до нього, коли дерева виглядають легкими й повітряними.

Також ідеальний час для зйомки — ранок або захід сонця, коли м’яке світло робить рожеві пелюстки особливо ніжними.

Де цвітуть сакури у Львові

Найбільше сакур у Львові можна побачити в парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ на Сихові. Поруч із храмом Різдва Пресвятої Богородиці тут висаджено близько 120 дерев.

Перші сакури з’явилися в цьому місці ще у 2011 році. Відтоді вони значно підросли, тож нині під час цвітіння парк приваблює сотні людей.

Якщо хочеш побачити цвітіння сакур у Львові в різних місцях, шукай такі локації:

Стрийський парк — головна сакурова локація Львова

парк Франка

вулиця Кирила і Мефодія

площа Митна — одна з найяскравіших весняних точок, де разом із сакурами квітнуть райські яблуні та мигдаль

площа Петрушевича — тут ростуть і навесні цвітуть понад десять дерев

вулиця Чернівецька

ріг вулиць Гнатюка та Наливайка (біля готелю Rius)

перетин вулиць Зеленої та Студентської

площа Музейна біля Домініканського собору — хоча тут лише одне дерево, воно додає особливого шарму

вулиця Городоцька (поблизу церкви святої Анни)

вулиця Героїв Майдану

біля входу до Парку культури

вулиця Тютюнників, 27

Цікаво, що традиція милуватися сакурами прийшла до нас з Японії: там це називається ханамі.

Люди збираються під деревами і символічно нагадують собі про те, що життя минає так само швидко, як цвіте сакура.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!