Коли цвітуть сакури у Львові в 2026: де знайти красу і як не пропустити пік цвітіння

Чомусь існує думка, що помилуватися сакурами треба їхати в Ужгород. Хоча це і справді так: місто щовесни стає майже “вишневим тунелем”, а туристів там стільки, що інколи складно просто спокійно погуляти.
Але чи знаєш ти, що у Львові сакур не менше — просто вони розкидані по різних районах і не зібрані в один туристичний маршрут, як в Ужгороді.
Тож відновлюємо справедливість — розказуємо, де і коли цвітуть сакури у Львові, конкретні адреси та період цвітіння.
Коли цвітуть сакури у Львові 2026
Зазвичай сакури починають розквітати приблизно в середині квітня, тобто зараз, а найбільш інтенсивне цвітіння припадає на період від третього тижня квітня до початку травня.
Зазвичай цвітуть вони зовсім недовго — лише 7-10 днів, інколи до двох тижнів, якщо погода прохолодна.
У Львові багато сакур висаджували в різні роки, і у різних локаціях вони можуть цвісти не одночасно, а хвилями.
Найкращі фотографії виходять не в пік масового цвітіння, а трохи раніше — за день-два до нього, коли дерева виглядають легкими й повітряними.
Також ідеальний час для зйомки — ранок або захід сонця, коли м’яке світло робить рожеві пелюстки особливо ніжними.
Де цвітуть сакури у Львові
Найбільше сакур у Львові можна побачити в парку імені Папи Римського Івана Павла ІІ на Сихові. Поруч із храмом Різдва Пресвятої Богородиці тут висаджено близько 120 дерев.
Перші сакури з’явилися в цьому місці ще у 2011 році. Відтоді вони значно підросли, тож нині під час цвітіння парк приваблює сотні людей.
Якщо хочеш побачити цвітіння сакур у Львові в різних місцях, шукай такі локації:
- Стрийський парк — головна сакурова локація Львова
- парк Франка
- вулиця Кирила і Мефодія
- площа Митна — одна з найяскравіших весняних точок, де разом із сакурами квітнуть райські яблуні та мигдаль
- площа Петрушевича — тут ростуть і навесні цвітуть понад десять дерев
- вулиця Чернівецька
- ріг вулиць Гнатюка та Наливайка (біля готелю Rius)
- перетин вулиць Зеленої та Студентської
- площа Музейна біля Домініканського собору — хоча тут лише одне дерево, воно додає особливого шарму
- вулиця Городоцька (поблизу церкви святої Анни)
- вулиця Героїв Майдану
- біля входу до Парку культури
- вулиця Тютюнників, 27
Цікаво, що традиція милуватися сакурами прийшла до нас з Японії: там це називається ханамі.
Люди збираються під деревами і символічно нагадують собі про те, що життя минає так само швидко, як цвіте сакура.
А ще дізнайся про найкращі квітучі локації столиці: Київ квітне сакурами та магноліями! Куди сходити, щоб побачити красу.
