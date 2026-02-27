Коли цвітуть сакури в Ужгороді 2026 і де гуляти, щоб побачити рожеву казку

Україна – як твоя улюблена книжка: її хочеться відкривати іще, іще. І навіть якщо ти вже бачив цвітіння сакур в Ужгороді, тебе неодмінно потягне повернутися, щоб, милуючись ніжними квітами, відчути спокій у душі і хоча б на мить забути про війну.

Коли цвітуть сакури в Ужгороді і чому про поїздку варто замислитися вже зараз – читай у матеріалі.

Коли цвітуть сакури в Ужгороді 2026

Щороку на початку весни навіть лінивих мандрівників цікавить одне – коли ж зацвітуть сакури в Ужгороді? Як правило, це трапляється у другій половині квітня – на початку травня.

Якщо весна тепла, перші квіти можна побачити вже після 10 квітня. Пік цвітіння – з 18 до 25 квітня, і триває він тиждень-два, тому важливо не пропустити цей момент.

Якщо ж весна холодна, рожева казка з’являться трохи пізніше, і тоді сакури зацвітуть на початку травня.

Звідки з’явилися сакури в Ужгороді

Історія сакур почалася ще у 1920 роках, коли місто було частиною Чехословаччини. Заболочена місцина не підходила для багатьох рослин, тому привезли японські вишні з Відня – вони чудово прижилися.

Хоча є й інші цікаві версії: кажуть, що сакури привіз до Відня граф Другет ще у сімнадцятому столітті, або, що місцеві жителі потайки “запозичили” саджанці у японських послів під час візиту до австрійського імператора Франца Йосифа І.

Де цвітуть сакури в Ужгороді: перелік локацій

Шукай квітучі сакури в різних куточках міста. Район Галагов – найперший у списку найбільш видовищних локацій: архітектура тут чудово контрастує з ніжними квітами.

На набережній Незалежності сакури межують із липовою алеєю, а на вулиці Довженка можна пройти крізь густі рожеві тунелі.

Найстаріша й найвідоміша алея – на вулиці Капітульній, а якщо хочеться менше туристів, варто завітати на вулицю Митну.

Чому варто вже зараз планувати поїздку, щоб подивитися, як цвітуть сакури в Ужгороді 2026

Якщо плануєш поїздку – бронюй її заздалегідь, бо ціни на готелі в Ужгороді у квітні-травні стрімко зростуть, а квитки на потяги доведеться ловити – вони зникають швидше, ніж зазвичай.

Слідкуй за фото у соцмережах, щоб не пропустити початок цвітіння, і приїжджай, щоб зробити власні фото і майже по-японськи відчути насолоду моменту споглядання. Це надихає і дає сили рухатися далі.

