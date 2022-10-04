Ходити вулицями, сповненими історії — що подивитися в Ужгороді

Уяви: ти йдеш вулицею з горнятком кави, дорогою зустрічаєш людей зі швидким та веселим говором. Вони посміхаються та бажають тобі хорошого дня. На шумних вулицях змішався запах кави та колоритної закарпатської кухні. Підіймаєшся трохи схилом і бачиш красивий величний замок. Вітаємо в Ужгороді! Захотілося відвадити місто?

Ужгород — місто у Закарпатській області з тисячолітньою історією. Цього року йому виповнилося 1129 років. Місто просякнуте історією, чи не на кожній вулиці є на що подивитися та чим помилуватися.

Куди піти в Ужгороді

Насамперед треба знати, що Ужгород відомий не тільки своєю архітектурою, а й закарпатською кавою. Провулок Гірчичне зерно — головний кавовий центр міста. Навіть можна побачити музей кави. Якщо ти полюбляєш цей напій, обов’язково треба сюди приїхати.

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Міні-скульптури по місту

Вулицями Ужгорода ти можеш зустріти милі міні-скульптури. Вони почали з’являтися у місті близько шести років тому. Їхній автор — скульптор Михайло Колодко.

Зараз вулиці міста вже прикрашають Миколайчик, Свободка, Джон Лорд, Ференц Ліст, бравий солдат Швейк, розбійник Шугай, Малий Уж та інші.

Ужгородський замок

На початку ми попросили тебе візуалізувати прогулянку Ужгородом і згадали про замок. Відвідати це місто й не побувати біля Ужгородського замку — те саме, що бути в Парижі та не помилуватися Ейфелевою вежею.

На території замку є внутрішнє подвір’я, де на тебе чекає прекрасний сад, міфічні статуї, а також фундамент церкви Св. Юрія, яка датується 14 століттям.

Звідси відкривається чудова панорама на місто. У самій будівлі палацу розмістився етнографічний музей із дуже цікавими експозиціями. Уваги заслуговує і внутрішня каплиця.

Скансен

Якщо ти вже дійшов(-ла) до замку, не омини Скансен. Він розташований навпроти Ужгородського замку та є одним із найперших в Україні.

Фактично це музей просто неба. Там можна побачити зразки народної архітектури 18–20 століття. Відвідувачі можуть побачити хатини бойків, лемків та гуцулів, водний млин, кузню, церкву, школу, корчму тощо.

Усі будівлі відновлені до автентичного вигляду, тож ти можеш познайомитися з українською історією.

Ботанічний сад в Ужгороді

У цьому саду можна насолодитися спокоєм та приємним ароматом, який панує у повітрі.

Відвідувачі мають змогу познайомитися з унікальними видами флори, зібраними з усього світу. А в оранжереї ростуть тропічні та субтропічні рослини: папая, банани, мімоза, евкаліпт, десять видів пальм та 250 видів кактусів.

Але головне — ти побачиш 120 видів троянд! Уяви цю красу та аромат.

Кафе Під замком

Ужгород настільки просякнутий історією, що її можна побачити не тільки у музеях, а й у кафе. Один з найвідоміших закладів міста — кафе Під замком.

Це найстаріший заклад міста, який працює з 1988 року. Власник кафе разом з друзями збирає експонати періоду Австро-Угорщини, Чехословаччини та радянського періоду.

Тож у тебе є нагода “пообідати в історії”.

Галерея Ілько

Хоча майже кожну вулицю Ужгорода можна детально розглядати, не варто нехтувати музеями та галереями. Класичний живопис та сучасні інсталяції ти побачиш в галереї Ілько. Вона працює щодня, окрім понеділка. Програми виставок можуть змінюватися, тому варто перевіряти інформацію на сайті.

Міст закоханих

Напевно, у кожному місті є Міст закоханих. В Ужгороді це пішохідний міст. Так його назвали, адже поруч розташована гарна набережна, яка ідеально підходить для вечірніх романтичних прогулянок. І тут можна побачити ще одну з міні-скульптур, присвячену закоханим.

Скверик-альпінарій

Серед гамірного та колоритного центру Ужгорода можна знайти тихе місце для відпочинку. Скверик-альпінарій ніби створений спеціально для цього. А також ти можеш посидіти біля художників Йосифа Бокшая та Адальберта Ерделі. Адже саме тут розташований пам’ятник, присвячений митцям.

Якщо ти вирішив(-ла) здійснити подорож на Захід України, тобі варто знати, куди піти у Львові.

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