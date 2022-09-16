Не Приморським бульваром єдиним! Куди піти в Одесі під час війни: ТОП-5 місць від нашої редакції

Одеса — місто на березі моря, що весь календарний рік приваблювало мільйони туристів. З початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію нашої держави все змінилось.

Курортний сезон зірвано, бо море та пляжі заміновані. Частина розважальних закладів збанкрутіла й була вимушена закритися.

У місті постійно лунає повітряна тривога, а ворожі ракети раз по раз влучають в інфраструктурні об’єкти.

Утім війна змусила українців подорожувати рідною країною, і хоч не багато, але люди сюди приїжджають на кілька днів, щоб змінити оточення і трохи перезарядитись.

Куди піти в Одесі: ТОП-5 місць від нашої редакції

Приморський бульвар, пам’ятник Дюку та Потьомкінські сходи, що вели до пристані, — все це нині під забороною.

Туди не пускають, бо звідти відкривається вид на інфраструктуру порту, що є одним зі стратегічних цілей для російської авіації.

Натомість біля Оперного театру вже розібрали барикади. До того ж там розпочався Оксамитовий сезон. Найближчими днями показуватимуть спектаклі Катерина та Ріголетто. Ціни на квитки стартують від 100 гривень.

Актуальний розклад можна подивитись на сайті Театру опери та Балету. Але треба знати, що під час повітряної тривоги спектакль переривається й актори з глядачами йдуть в укриття. Після завершення тривоги всі знову можуть повернутись до зали.

Доступ до моря нині також перекритий. Утім є кілька набережних, де можна прогулятись та посидіти у кав’ярнях та ресторанах. Одне з найпопулярніших місць — Аркадія.

Цього літа там відкрилось кілька нових закладів, таких як Чорноморка та Котелок, де готують морепродукти. А ще нещодавно там відкрився ресторан швидкого харчування KFC.

І поки McDonald’s в Україні не відчинився, KFC користується чималою популярністю.

Нещодавно в центрі Одеси відкрився незвичний заклад — галерея Moonlinghting на Ленжеронівській, 26. Це творчий простір, де можна подивитись виставку українських фотографів чи художників, послухати оперний спів наживо, а ще випити кави або ж алкогольний коктейль.

Один з найпопулярніших музеїв в Одесі — Художній. Там представлені картини українських та світових художників. А ще там періодично проводять різні заходи та виставки.

Зараз у Худмузеї проходить виставка ДОВІЙНИ.

Нині музей працює за оновленим графіком:

четвер – п’ятниця з 11:00 до 17:00;

субота – неділя з 11:30 до 19:00.

Під час повітряної тривоги всіх відвідувачів попросять спуститись до грота — це найбезпечніше місце музейного комплексу.

Напевно, нині одне з найбезпечніших місць та екскурсійних маршрутів — Одеські катакомби. На десятках метрів під землею в тунелях, які з’явились з часів заснування міста, розташований протиатомний бункер, підземні озера, карстова печера.

Там і досі можна побачити рештки рідкісних тварин та предмети побуту, що були популярними сотні років тому.

Коштує підземна екскурсія:

для дорослих — 250 грн;

для дітей до 14 років — 150 грн;

для дітей до 7 років — безкоштовно.

Записатись на екскурсію та дізнатись більше подробиць можна на сайті.

Львів ще до війни приваблював туристів з усього світу. А нині він закохує з першого погляду тисячі переселенців, які знайшли там прихисток від війни.

Читай, що подивитись у Львові та які головні пам’ятки обов’язково варто відвідати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!