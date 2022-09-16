Не Приморским бульваром одним! Куда пойти в Одессе во время войны: ТОП-5 мест от нашей редакции

Одесса — город на берегу моря, который круглый год привлекал миллионы туристов. С начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию нашего государства все изменилось.

Курортный сезон сорван, потому что море и пляжи заминированы. Часть развлекательных заведений обанкротилась и была вынуждена закрыться.

В городе постоянно раздается воздушная тревога, а вражеские ракеты то и дело попадают в инфраструктурные объекты.

Впрочем, война заставила украинцев больше путешествовать по родной стране, и хоть и не много, но люди сюда приезжают на несколько дней, чтобы сменить обстановку и немного перезарядиться.

Куда пойти в Одессе: ТОП-5 мест от нашей редакции

Приморский бульвар, памятник Дюку и Потемкинская лестница, ведущая к пристани, — все это сейчас под запретом.

Туда не пускают, потому что оттуда открывается вид на инфраструктуру порта, являющегося одной из стратегических целей для российской авиации.

Зато возле Оперного театра уже разобрали баррикады. К тому же там начался Бархатный сезон. В ближайшие дни будут показывать спектакли Екатерина и Риголетто. Цены на билеты стартуют от 100 гривен.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте Театра оперы и Балета. Но нужно знать, что во время воздушной тревоги спектакль прерывается и актеры со зрителями уходят в укрытие. После завершения тревоги все снова могут вернуться в зал.

Доступ к морю сейчас также перекрыт. Впрочем, есть несколько набережных, где можно прогуляться и посидеть в кафе и ресторанах. Одно из самых популярных мест — Аркадия.

Этим летом там открылось несколько новых заведений, таких как Черноморка и Котелок, где готовят морепродукты.

А недавно там открылся ресторан быстрого питания KFC. И пока McDonald’s в Украине закрыт, KFC пользуется большой популярностью.

Недавно в центре Одессы открылось необычное заведение — галерея Moonlinghting на Ленжероновской, 26. Это творческое пространство, где можно посмотреть выставку украинских фотографов или художников, послушать оперное пение вживую, а еще выпить кофе или алкогольный коктейль.

Один из самых популярных музеев в Одессе — Художественный. Там представлены картины украинских и мировых художников. А еще там периодически проводят разные мероприятия и выставки.

Сейчас в Худмузее проходит выставка ДОВОЙНЫ.

В настоящее время музей работает по обновленному графику:

четверг – пятница с 11:00 до 17:00;

суббота – воскресенье с 11:30 до 19:00.

Во время воздушной тревоги всех посетителей попросят спуститься в грот — это самое безопасное место музейного комплекса.

Наверное, сейчас одно из самых безопасных мест и экскурсионных маршрутов — Одесские катакомбы. На десятках метров под землей в туннелях, появившихся со времен основания города, находится противоатомный бункер, подземные озера, карстовая пещера.

Там до сих пор можно увидеть остатки редких животных и предметы быта, которые были популярны сотни лет назад.

Стоит подземная экскурсия:

для взрослых — 250 грн;

для детей до 14 лет — 150 грн;

для детей до 7 лет — бесплатно.

Записаться на экскурсию и узнать больше подробностей можно на сайте.

Львов еще до войны привлекал туристов со всего мира. А сейчас он влюбляет в себя с первого взгляда тысячи переселенцев, которые нашли там убежище от войны.

Читай, что посмотреть во Львове и какие главные достопримечательности обязательно стоит посетить.

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