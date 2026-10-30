Стиль жизни Садоводство и огород

Как провести осеннюю обрезку персика: важные нюансы

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 октября 2026, 13:00 2 мин.
обрезка персика осенью
Фото Unsplash

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