Как провести осеннюю обрезку персика: важные нюансы

Чтобы из года в год деревья росли и давали больше плодов, их нужно правильно обрезать. Лучшим периодом для этого является осень. В нашем материале ты узнаешь, как происходит обрезка персика осенью. Читай, когда и как правильно это делать.

Обрезка персика осенью 2026: когда и как правильно делать

Кроме лучшего роста и развития дерева, обрезка влияет на размер плодов, а еще — равномерную структуру. Укорачивание и прореживание ветвей регулирует количество сил, которые дерево тратит на рост и плодоношение.

Осенью садоводы делают санитарную обрезку персика. Этот сезон подходит лучше всего, потому что травмы для дерева минимальные. Обрезать персик осенью можно с сентября по середину октября.

Важным этапом является своевременный сбор урожая. Обрезать персиковые деревья можно только после этого. Погода в день обрезки должна быть сухой и солнечной.

Для обрезки тебе понадобятся следующие инструменты: секатор, садовая пилка, садовый нож или ножницы для деревьев. Все они должны быть продезинфицированы и хорошо наточены. Для дезинфекции подойдет спирт, раствор медного купороса или марганцовки.

До обрезки следует запомнить, что плодоносящие ветви растут под углом 45°C. А во время обрезки следует оставлять хотя бы две почки. Для взрослых деревьев можно провести омоложение — укоротить все ветви, которым более четырех лет.

Как обрезать персиковое дерево — пошагово

Срежь верхнюю ветку у основания. Боковые ветки укороти по верхушку. Плодоносящие ветки укороти на небольшую часть. Убери ветви, растущие внутрь дерева, а также растущие вертикально. Убери ветви, которые растут слишком густо. Срежь сухие, гнилые, больные ветви, а также пасынки. Сформируй равномерную крону дерева.

После обрезки персика места срезов необходимо обработать садовым варом или масляной краской. Перед этим этапом после обрезки можно нанести на срезы раствор медного купороса на несколько минут.

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