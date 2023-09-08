Обрізка смородини восени: як проводити й коли краще це робити

Садівники обрізають смородину восени для того, щоб оздоровити чагарник і позбутися пошкоджених, хворих та зайвих гілок. Робити це дуже легко та просто.

Особливо тоді, коли знаєш основні правила. При цьому важливо використовувати гострі та якісні інструменти. Наприклад, секатор. Обрізка смородини восени: що треба враховувати, і як це правильно робити — читай у матеріалі.

Обрізка смородини восени: коли проводити

Восени, як і навесні, обрізку потрібно проводити після закінчення або до початку руху соків. Через те, що восени кущі готуються до зимової сплячки, рух соку в цей час зупиняється, і часу для обробки у тебе набагато більше. Тому найкраще проводити акуратне обрізання після збирання врожаю.

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Важливо знати, що обрізати гілки порічок на зовнішню бруньку не можна, адже з них виростуть нові гілки вшир, що погано вплине на врожай наступного року. Таке часто буває у садівників-любителів, які вважають, що обрізка смородини проводиться однаково для чорної та червоної.

Перше обрізання проводять у березні. Потрібно секатором (гострим) видалити під корінь слабкі та старі темні пагони, гілки середнього віку не чіпай. Восени зроби санітарну обрізку. Потрібно обрізати під корінь поламані, пошкоджені й гілки, що засохли за літо.

Як правильно обрізати смородину: додаткові поради

Досвідченим і початковим садівникам обрізати смородину нескладно. Головне — дотримуватися наступних правил.

Пізньої осені обріж смородину за 2-3 тижні до заморозків, що плануються. Тоді за цей час зрізи та ранки затягнуться, і холоди не завдадуть їм шкоди. Зрізані гілки, інфіковані хворобами чи шкідниками, обов’язково спалюй. Це стосується і зараженого листя, яке знімається після збирання врожаю. Оброби гілки. Пеньки, зрізи гілок чутливі до хвороб, погодних умов. Вони обов’язково обробляються дезінфекційним засобом чи перекриваються садовим варом. Якщо ти проводиш омолоджувальні або загальну обрізку рано навесні або восени, дочекайся стабільної температури, щоб заморозки не занапастили обрізані стебла. Така обрізка призведе до рясного виділення соку, що блокує засихання зрізів. Рослина кине всі сили на затягування ран та протистояння захворюванням.

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