Обрізка смородини восени: як проводити й коли краще це робити

Садівники обрізають смородину восени для того, щоб оздоровити чагарник і позбутися пошкоджених, хворих та зайвих гілок. Робити це дуже легко та просто.
Особливо тоді, коли знаєш основні правила. При цьому важливо використовувати гострі та якісні інструменти. Наприклад, секатор. Обрізка смородини восени: що треба враховувати, і як це правильно робити — читай у матеріалі.
Восени, як і навесні, обрізку потрібно проводити після закінчення або до початку руху соків. Через те, що восени кущі готуються до зимової сплячки, рух соку в цей час зупиняється, і часу для обробки у тебе набагато більше. Тому найкраще проводити акуратне обрізання після збирання врожаю.
Важливо знати, що обрізати гілки порічок на зовнішню бруньку не можна, адже з них виростуть нові гілки вшир, що погано вплине на врожай наступного року. Таке часто буває у садівників-любителів, які вважають, що обрізка смородини проводиться однаково для чорної та червоної.
Досвідченим і початковим садівникам обрізати смородину нескладно. Головне — дотримуватися наступних правил.
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