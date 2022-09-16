Пересадка півонії восени: як і коли пересаджувати воістину розкішну квітку

Півонія у багатьох асоціюються з весною і закінченням навчального року. Квіткова цариця відома усім, а от як за нею доглядати після пишного цвітіння, знають одиниці.

Коли пересаджувати, коли обрізати півонії восени і як це правильно зробити? Читай про оптимальні терміни персадки у матеріалі.

Обрізка півонії восени

Часто квітникарі обрізають півонії одразу після того, як квіти відцвітуть. Однак цього робити категорично не можна! Саме в цей час закладаються квіткові бруньки на наступний рік.

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Також у цей час рослина накопичує поживні речовини для подальшого розвитку (кількість листя на кущі грає в цьому велику роль). Тому коли обрізається кущ “під корінь”, є ризик послабити або навіть занапастити півонії.

Для правильної обрізки півонії необхідно залишати нижню частину квітконосу з 2-3 листочками. “Під корінь” обрізати кущ необхідно лише восени після настання морозів.

При цьому потрібно залишити кінчики рослини висотою 20-30 мм. На зиму варто накрити рослину, щоб вберегти від сильних морозів.

Коли пересаджувати півонію

Найкраще це робити восени. Півонія росте довго на одному місці, але найоптимальніший термін пересаджування квітки — 4-5 років.

Якщо кущ старший, його буде важко викопати і пересадити на нове місце. А якщо ти почнеш пересаджувати півонію кожних 4-5 років, її кущ буде добре розділятися і прийматися в землю.

Як пересаджувати півонію: корисні поради

Якщо півонії розростаються маленькими бутонами квітів — їм некомфортно рости на цьому місці. Їх обов’язково потрібно посадити в правильне місце і добряче підживити.

Якщо на кущі є більше 7 стебел із листям, його теж треба обрізати і пересадити.

Пересадка півонії восени: як правильно викопати кущ

Ввечері, перед тим, як викопувати півонію, обкопай її і добре полий водою. А на наступний ранок — викопуй.

Викопувати квітку краще не лопатою, а вилами. Вони не так сильно пошкоджують і травмують корінь, як лопата.

Якщо корінь квітки підгнив або його трішки поїли шкідники, те місце потрібно обрізати і висадити корінь у гарний грунт.

Викопуємо корінь за 15-20 см від квітки.

У жодному разі не можна при цьому тягнути квітку за листя або стебла. Краще перед тим, як викопати кущ, обріж її повністю. Залиш тільки пеньочки (5-10 см) і корінь.

Викопувати кущ потрібно не в одному місці, а по колу.

Пересадка півонії восени: як правильно пересаджувати півонію

Коли ти обрізав(-ла) все листя і викопав(-ла) коріння, його необхідно оглянути і промити проточною водою.

Все, що згнило на корені, обрізай до живого.

Після цього всі пошкоджені місця потрібно затерти деревним або активованим вугіллям. Це захищає рослину від грибкового захворювання.

Для посадки півонії викопується яма 60х50 см. Розмір ями потрібно робити великим для того, аби квітці вистачило поживних речовин і грунту, адже кущ росте багато років.

Перед посадкою потрібно кинути у яму поживні речовини: по стакану перегною, попелу, компосту, торфу. Бажано додати і 50 г суперфосфату.

Все це необхідно добре вимішати у ямі, утрамбувати і полити водою.

Після цих маніпуляцій висаджуємо в яму півонію. Гарно розправляємо корінці, аби вони не були скручені.

Засипаємо землею корінь, втрамбовуємо і добре поливаємо водою.

Як доглядати за півоніями після пересадки

Після пересадки рослину поливають і додають перегній.

За необхідності півонії можна пересадити і навесні, але це позначиться на рослині — кущ буде слабким і малоквітучим.

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