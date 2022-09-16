Пересадка півонії восени: як і коли пересаджувати воістину розкішну квітку

Півонія у багатьох асоціюються з весною і закінченням навчального року. Квіткова цариця відома усім, а от як за нею доглядати після пишного цвітіння, знають одиниці.
Коли пересаджувати, коли обрізати півонії восени і як це правильно зробити? Читай про оптимальні терміни персадки у матеріалі.
Часто квітникарі обрізають півонії одразу після того, як квіти відцвітуть. Однак цього робити категорично не можна! Саме в цей час закладаються квіткові бруньки на наступний рік.
Також у цей час рослина накопичує поживні речовини для подальшого розвитку (кількість листя на кущі грає в цьому велику роль). Тому коли обрізається кущ “під корінь”, є ризик послабити або навіть занапастити півонії.
Для правильної обрізки півонії необхідно залишати нижню частину квітконосу з 2-3 листочками. “Під корінь” обрізати кущ необхідно лише восени після настання морозів.
При цьому потрібно залишити кінчики рослини висотою 20-30 мм. На зиму варто накрити рослину, щоб вберегти від сильних морозів.
Найкраще це робити восени. Півонія росте довго на одному місці, але найоптимальніший термін пересаджування квітки — 4-5 років.
Якщо кущ старший, його буде важко викопати і пересадити на нове місце. А якщо ти почнеш пересаджувати півонію кожних 4-5 років, її кущ буде добре розділятися і прийматися в землю.
Після пересадки рослину поливають і додають перегній.
За необхідності півонії можна пересадити і навесні, але це позначиться на рослині — кущ буде слабким і малоквітучим.
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