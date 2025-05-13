Садівництво та город

Чекаємо дуже довго, а милуємося лише кілька тижнів: коли цвітуть півонії в Україні

Богдана Макалюк, журналістка сайту 13 Травня 2025, 15:00
Чекаємо дуже довго, а милуємося лише кілька тижнів: коли цвітуть півонії в Україні
Фото Pexels
день києва
Читати далі
День Києва 2025 — коли святкуємо й куди піти: головні події столиці та цікаві локації
Погода в Україні у червні 2025
Читати далі
Погода на червень 2025 в Україні: готуйся до температурних гойдалок

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь