Коли цвітуть крокуси в України та де їх можна побачити

Завдяки теплій погоді вже на початку березня, масове цвітіння легендарного шафрану Гейфеля (крокусів) у низинних районах Закарпаття розпочалося на тиждень раніше від середньостатистичних показників.

Вже сьогодні, 3 березня, перші фіолетові килими вкрили землю в дендропарку Березинка неподалік Мукачева та на території знаменитого музею Старе село у Колочаві.

Березень 2026 року буде мінливим, із короткочасним похолоданням у середині місяця, тому поціновувачам природної краси радять не зволікати з поїздкою, адже пік цвітіння в низинах триватиме лише до середини березня.

Крокуси: коли цвітуть квіти та як їх побачити

Традиційною столицею крокусів залишається Колочава. Тут шафран Гейфеля росте безпосередньо серед старовинних дерев’яних хат, створюючи унікальний етнографічний фон для фотографів.

У 2026 році пік масового розквіту в цій локації очікується в перші два тижні березня. Для тих, хто шукає більш доступні маршрути, відкритий дендропарк Березинка, де квіти вкривають площі у кілька гектарів, перетворюючи ліс на суцільне фіолетове море.

На високогір’ї Карпат весна затримується, що створює можливість побачити крокуси пізніше. На полонинах Драгобрату та підніжжі Чорногірського хребта масове цвітіння очікується лише наприкінці березня та впродовж усього квітня.

Особливістю високогір’я є контраст: тендітні квіти пробиваються крізь залишки білого снігу, що вважається найбільш мальовничим видовищем сезону. Загалом період життя однієї квітки становить близько 20–25 днів, проте через зміну висот сезон полювання за шафранами в Україні триватиме майже два місяці.

Нагадуємо, що шафран Гейфеля занесений до Червоної книги України, і його знищення тягне за собою сувору відповідальність. Крім того, туристи мають пам’ятати, що крокуси розкриваються лише під прямими променями сонця (зазвичай з 11:00 до 15:00) і миттєво ховаються, щойно небо затягують хмари, тому планувати візит варто лише у сонячну погоду.

