Когда цветут крокусы в Украине и где их можно увидеть

Благодаря теплой погоде уже в начале марта, массовое цветение легендарного шафрана Гейфеля (крокусов) в низменных районах Закарпатья началось на неделю раньше среднестатистических показателей.

Уже сегодня, 3 марта, первые фиолетовые ковры покрыли землю в дендропарке Березинка недалеко от Мукачево и на территории знаменитого музея Старое село в Колочаве.

Март 2026 будет изменчивым, с кратковременным похолоданием в середине месяца, поэтому ценителям природной красоты советуют не медлить с поездкой, ведь пик цветения в низовьях продлится только до середины марта.

Крокусы: когда цветут цветы и как их увидеть

Традиционной столицей крокусов остается Колочава. Здесь шафран Гейфеля произрастает непосредственно среди старинных деревянных домов, создавая уникальный этнографический фон для фотографов.

В 2026 году пик массового расцвета в этой локации ожидается в первые две недели марта. Для тех, кто ищет более доступные маршруты, открыт дендропарк Березинка, где цветы покрывают площади в несколько гектаров, превращая лес в сплошное фиолетовое море.

На высокогорье Карпат весна задерживается, что создает возможность увидеть крокусы позже. На долинах Драгобрата и подножия Черногорского хребта массовое цветение ожидается только в конце марта и на протяжении всего апреля.

Особенностью высокогорья есть контраст: хрупкие цветы пробиваются сквозь остатки белого снега, что считается самым живописным зрелищем сезона. В целом период жизни одного цветка составляет около 20–25 дней, однако из-за смены высот сезон охоты за шафранами в Украине продлится почти два месяца.

Напоминаем, что шафран Гейфеля занесен в Красную книгу Украины, и его уничтожение влечет строгую ответственность. Кроме того, туристы должны помнить, что крокусы раскрываются только под прямыми лучами солнца (обычно с 11:00 до 15:00) и мгновенно прячутся, как только небо затягивают облака, поэтому планировать визит стоит только в солнечную погоду.

Раньше мы писали, как размножать тюльпаны – читай в материале секреты здоровых луковиц и ярких цветов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!