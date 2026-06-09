Стиль жизни Садоводство и огород

Как правильно сушить цвет бузины: пошаговая инструкция для идеальной заготовки

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июня 2026, 19:00 3 мин.
Время цветения: как собирать и как засушить бузину для целебных настоев
Фото Pexels

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