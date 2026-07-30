Оболонский район Киева: где находится и чем знаменит самый комфортный массив столицы

Здесь можно совместить кофе на тридцатом этаже и спокойный отдых с термосом на заповедном острове под крики чаек.

Заинтриговали? Ещё больше интересного об Оболонском районе Киева, его истории и самых привлекательных местах — в материале.

Где находится Оболонский район: границы и транспортное сообщение с центром

Район раскинулся в северной части столицы вдоль правого берега Днепра. Его площадь достигает более 110 квадратных километров, что делает его одним из крупнейших в Киеве.

Оболонь граничит с Подольским, Шевченковским и Святошинским районами, а на севере непосредственно выходит к Киевскому водохранилищу.

Главная транспортная артерия района — синяя ветка метрополитена (Почайна, Оболонь, Минская, Героев Днепра), которая соединяет его с центром. Район объединяет несколько совершенно разных по своей харизме микрорайонов:

Оболонь — урбанистический драйв и высотки у воды.

— урбанистический драйв и высотки у воды. Пуща-Водица — лесной курорт со старинной трамвайной линией и оздоровительными учреждениями.

— лесной курорт со старинной трамвайной линией и оздоровительными учреждениями. Куренёвка, Приорка, Минский и Вышгородский массивы — спокойные, зелёные и уютные жилые массивы.

Сегодня здесь проживает более 300 тысяч киевлян, а сам район регулярно попадает в рейтинги самых комфортных для жизни.

И тому есть много причин. Среди главных: хорошая инфраструктура, большое количество укрытий (станции метро и подземные паркинги также являются укрытиями) и известные на весь город развлекательные локации.

История Оболонского района Киева

Историю Оболонского района прослеживают ещё со времён Киевской Руси, когда название Оболонь (или болонье) означало заливные луга, которые каждую весну затапливались реками. Здесь росла сочная трава, а сами земли веками служили главным городским пастбищем.

С Оболонью связаны древние языческие предания: по легенде, именно здесь находилось капище Велеса — бога достатка и скота. Его идола во время Крещения Руси в 988 году по приказу князя Владимира сбросили и утопили в реке Почайне.

Из-за того, что район расположен на северных подступах к Киеву, эта местность не раз становилась ареной жестоких сражений.

Современный же облик район приобрёл в 1970-х годах. Тогда было реализовано грандиозное инженерное решение: местность буквально подняли из воды. Намыли пятиметровый слой песка для защиты от паводков.

Хотя долгое время массив официально назывался Минским, в 2001 году ему наконец вернули историческое название — Оболонский.

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Оболонский район: интересные малоизвестные факты

А теперь узнаем о тех местах, которые определяют лицо района и больше всего привлекают как тех, кто уже живёт здесь, так и тех, кто ищет, где поселиться в столице. В наш список изюминок Оболони вошли:

Каскад водоёмов (Иорданское, Кирилловское, Вербное, Белое) — это бывшие русла рек. Вода в них настолько чистая, что на Белом озере официально разрешено купаться, а в Вербном живут черепахи и редкие виды рыб.

Объект №1, Сталинское метро . В урочище Наталка возле воды сохранилась гигантская железобетонная конструкция — кессон. Это остатки секретного довоенного проекта 1930-х годов по строительству железнодорожного тоннеля под Днепром, который так и не был достроен.

. В урочище Наталка возле воды сохранилась гигантская железобетонная конструкция — кессон. Это остатки секретного довоенного проекта 1930-х годов по строительству железнодорожного тоннеля под Днепром, который так и не был достроен. Парк Наталка и Оболонская набережная. Бывшую промзону превратили в один из лучших парков Украины с беговыми дорожками, спортивными площадками и уютными кафе.

Волнообразный мост и Оболонский остров. Новый архитектурный символ Киева — пешеходный мост-волна, который соединил набережную с заповедным островом. Сам остров обустроили как современную зону отдыха с пляжами и велодорожками.

Китайская стена . На улице Героев полка Азов находится один из самых длинных жилых домов столицы — более 600 метров в длину.

. На улице Героев полка Азов находится один из самых длинных жилых домов столицы — более 600 метров в длину. Сад камней. Атмосферный сквер с базальтовыми глыбами, привезёнными из разных уголков Украины, скульптурами и фонтаном, который по вечерам подсвечивается.

А если ты хочешь продолжить знакомство с Оболонским районом, советуем на практике исследовать все его интересные уголки и составить собственный путеводитель по самым интересным местам.

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