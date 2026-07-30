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Оболонский район Киева: где находится и чем знаменит самый комфортный массив столицы

Ольга Петухова, редактор сайта 30 июля 2026, 17:00 4 мин.
оболоньский район
Фото Instagram

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