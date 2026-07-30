Квас из бархатцев: удиви родных оригинальным напитком

Если ищешь новые идеи для летнего освежающего напитка, то советуем попробовать необычный квас из бархатцев. Рецепт этого напитка прост и необременителен, разве что придется немного потратить время на срывание цветочков. Поэтому тебе нужно предварительно подготовить от трех и более десятков соцветий в зависимости от объема будущего кваса.
Читай, как правильно делать этот напиток и о пользе бархатцев — в нашем материале.
Как приготовить квас из цветов бархатцев
Летний напиток имеет выраженный аромат, легкую кислинку и нежный розовый цвет. Если хочешь удивить родных и гостей, обязательно попробуй этот рецепт и позволь угадать им главный ингредиент. Это точно будет для них задача из непростых.
Ингредиенты
- соцветия бархатцев — 30 штук (по 10 штук на 1 литр воды);
- холодная некипяченая вода — 3 л;
- сахар — 300 г;
- лимонная кислота — 1 ст. л.
Способ приготовления
- В банке с холодной водой насыпь сахара и лимонной кислоты, хорошо перемешай.
- Переложи в воду немытые свежие цветы бархатцев и снова хорошо перемешай.
- Накрой банку марлей и оставь на 24 часа в теплом месте.
- Потом переставь квас из бархатцев на один-два дня в холодильник.
- Наслаждайся вкусным и полезным напитком.
Чем полезны бархатцы
Бархатцы – это не только украшение наших садов и улиц, это также съедобное растение. Цветы используют для приготовления чая, кваса, а также в качестве приправы к разным блюдам.
Это растение из семейства астровых содержит большое количество витаминов и минералов, в частности витамины С, А, Е, фолиевую кислоту, рутин, калий, фосфор, медь, селен, железо, цинк и т.д. Богаты бархатцы также на флавоноиды и фитонциды, эфирные масла.
При употреблении этих цветов в пищу следует помнить об умеренности и возможной индивидуальной непереносимости.
Также обрати внимание, что бархатцы для кулинарии лучше собирать в собственном огороде или саду или проверенном незагрязненном месте.
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