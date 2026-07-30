Квас из бархатцев: удиви родных оригинальным напитком

Если ищешь новые идеи для летнего освежающего напитка, то советуем попробовать необычный квас из бархатцев. Рецепт этого напитка прост и необременителен, разве что придется немного потратить время на срывание цветочков. Поэтому тебе нужно предварительно подготовить от трех и более десятков соцветий в зависимости от объема будущего кваса.

Читай, как правильно делать этот напиток и о пользе бархатцев — в нашем материале.

Как приготовить квас из цветов бархатцев

Летний напиток имеет выраженный аромат, легкую кислинку и нежный розовый цвет. Если хочешь удивить родных и гостей, обязательно попробуй этот рецепт и позволь угадать им главный ингредиент. Это точно будет для них задача из непростых.

Ингредиенты

соцветия бархатцев — 30 штук (по 10 штук на 1 литр воды);

холодная некипяченая вода — 3 л;

сахар — 300 г;

лимонная кислота — 1 ст. л.

Способ приготовления

В банке с холодной водой насыпь сахара и лимонной кислоты, хорошо перемешай. Переложи в воду немытые свежие цветы бархатцев и снова хорошо перемешай. Накрой банку марлей и оставь на 24 часа в теплом месте. Потом переставь квас из бархатцев на один-два дня в холодильник. Наслаждайся вкусным и полезным напитком.

Чем полезны бархатцы

Бархатцы – это не только украшение наших садов и улиц, это также съедобное растение. Цветы используют для приготовления чая, кваса, а также в качестве приправы к разным блюдам.

Это растение из семейства астровых содержит большое количество витаминов и минералов, в частности витамины С, А, Е, фолиевую кислоту, рутин, калий, фосфор, медь, селен, железо, цинк и т.д. Богаты бархатцы также на флавоноиды и фитонциды, эфирные масла.

При употреблении этих цветов в пищу следует помнить об умеренности и возможной индивидуальной непереносимости.

Также обрати внимание, что бархатцы для кулинарии лучше собирать в собственном огороде или саду или проверенном незагрязненном месте.

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