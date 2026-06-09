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Як правильно сушити цвіт бузини: покрокова інструкція для ідеальної заготівлі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Червня 2026, 19:00 3 хв.
Час цвітіння: як збирати та як засушити бузину для цілющих настоїв
Фото Pexels

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