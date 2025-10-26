Сами по себе: топ-5 растений, которые почти невозможно убить

Ботаник Скотт Зона, доктор философии из Университета штата Северная Каролина и автор книги A Gardener’s Guide to Botany, рекомендует пять выносливых растений, которые выдерживают небрежность и практически ухаживают за собой. По словам эксперта, ни одно растение не является бессмертным, но эти варианты адаптированы к низкому освещению, нерегулярному поливу и сухому воздуху в помещениях.

Читай в материале, какие растения будут жить как не вечно, то точно долго, в случае, если ты не будешь ухаживать за ними.

Их не убить: топ-5 растений, которые будут зелеными с минимальным уходом

Американское издание Real Simple опубликовало статью о комнатных растениях, даже самые простые суккуленты. Эти растения не требуют сильного ухода благодаря естественным адаптациям: толстым восковым листьям, удерживающим влагу и происхождению из тенистых сред.

Ботаник советует имитировать их природные условия — избегать перелива, редко удобрять и использовать надежные источники информации как университетские базы данных, чтобы не вредить растениям излишней заботой.

Вот список растений с советами по уходу:

Африканское копьевое растение (Dracaena angolensis).

Суккулентный многолетник из семьи спаржевых, родом из Африки. Поливать раз в две недели летом и раз в месяц зимой. Использовать следует смесь для кактусов с песком и перлитом для дренажа.

Размещать ее необходимо на ярком подоконнике, избегая прямых солнечных лучей. Зона отмечает:

Суккуленты терпимы к засухе, проблемы часто возникают из-за неправильной почвы, а не из-за садовода.

Растение ZZ (Zamioculcas zamiifolia), или жемчужина Занзибара.

Выдерживает низкое освещение, даже флуоресцентное. Поливать следует дважды в месяц летом и раз зимой, позволяя почве высыхать; удобрять 1-2 раза в год. Также нужно размещать растение в косвенном ярком свете.

Детское резиновое растение (Peperomia obtusifolia)

Компактное растение для стола с привлекательными листьями. Терпит низкий свет несколько месяцев, но предпочитает косвенное яркое. Ей следует избегать перелива, а также содержать в средней или низкой влажности.

Золотой потос (Epipremnum aureum).

Плетистое растение, дружественное для начинающих. Терпит длинные периоды низкого освещения, но предпочитает косвенное яркое. Поливать нужно, позволяя почве высыхать; можно опрыскивать для влажности. Удобрять следует каждые два месяца, кроме зимы. Протирать листья от пыли.

Аглаонема, например, сорт Silver King.

С привлекательными листьями, выдерживает сухой воздух. Растение следует держать почву влажной весной-осенью, пропуская полив зимой. Размещать следует в рассеянном или косвенном свете, в температуре 21-27°C.

Эти рекомендации актуальны для тех, кто хочет озеленить дом без труда, особенно в условиях современных квартир с отоплением или кондиционированием.

