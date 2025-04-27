Не все растет, что из семян! Какие растения лучше сажать, а не сеять

Фото Pexels На улице уже совсем тепло, а для многих людей это разрешение от природы для начала периода засева-посадки. Знаю по собственному опыту: моя бабушка уже несколько дней напоминает дедушке вскопать огород и поскорее начинать сезон посадки овощей. Я никогда не сажала огород, но стало интересно, почему некоторые культуры и растения сажают из луковицы, а другие — из семян? Ответы на эти вопросы дали специалисты по садоводству Линда Лангело и Дэймон Абди для блога marta stewart. Рассказываем, какие растения и культуры не стоит сажать из семян.Какие растения лучше сажать, а не сеять Чеснок Это растение известно своими полезными свойствами для человеческого организма. Так же как от вирусов, чеснок защищает от вредителей и твой участок огорода. Опытные хозяева и хозяйки знают, что чеснок сажают из луковицы, а не из семян. Все потому, что из семян он будет прорастать очень долго и урожая будет давать мало. То же касается и лука. Розы Розы сажают только из стеблевых черенков от куста цветов. Ведь выращивание из семян может занять годы! Быстрее всего укоренить и размножить розы можно именно из черенков. Мы раньше объясняли, когда лучше черенковать розы и как это правильно делать. Рexels Картофель Один из самых распространенных продуктов в Украине развивается и прорастает из клубней. Думаю, хоть раз, но ты видел (-а), как картошка в твоем доме/кладовой/подвале/холодильнике со временем пускает белые ростки. Именно эта картофелина становится клубнем для последующих — кусты картофеля вырастают из побегов, в корневище растут картофелины. Читать по теме Можно ли сажать картофель без ростков и чем плохи сильно проросшие клубни Рассказываем, нужно ли проращивать картофель перед посадкой и что делать с сильно проросшими клубнями. Черника Это растение более характерно для украинских Карпат и Полесья. Однако вырастить чернику можно и на своем участке самостоятельно. Однако выращивание черники из семян не гарантирует, что она будет давать ягоды. Более надежный способ — выращивание из черенков. В Украине особенно ценят эту темно-синюю ягоду за ее полезные свойства и неповторимый насыщенный вкус! Рexels Пионы Эти цветы можно вырастить из семян, но в таком случае они будут без характеристик материнского растения. Кроме того, может пройти до семи лет, прежде чем пионы, выращенные из семян, достигнут достаточной зрелости для цветения. Кстати, о цветении: весной самое подходящее время, чтобы подкормить кусты пионов! Хоста Это многолетнее растение для затененных участков твоего сада пригодно для разделения и размножения при любых условиях. Благодаря уникальным свойствам многих разнообразных сортов сохранение этих отличительных черт является главным фактором при размножении хосты. Рexels Розмарин Это душистое растение может вырасти и в горшке на твоем подоконнике. Обычно его используют во время приготовления соусов, мяса или рыбы. Чаще их именно сеют, в надежде быстро получить хороший урожай и стойкие ветви. Однако, как считают эксперты, его также лучше размножить из черенков. Ведь на выращивание из семян может уйти несколько лет, а не все покупные в магазинах семена будут качественными и пригодными для выращивания. Очиток Как и многие другие суккуленты, очиток лучше выращивать из черенков, а не из семян. Если взять веточку от активно растущего побега и разместить во влажной среде, то корневая система будет быстро развиваться, и уже скоро начнет расти много новых побегов. Думаем, ты знаешь, что растения любят, когда их сажают и сеют по фазам луны. Месячный календарь на май 2025 года можешь найти по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter