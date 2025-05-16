Можно ли сажать картофель без ростков и чем плохи сильно проросшие клубни

Теплая весна ускоряет посадку овощей и у огородников вскоре начнется жаркий сезон. Можно ли сажать картошку без ростков и как это повлияет на всхожесть и будущий урожай — читай в материале.

Можно ли сажать проросший картофель

Каждую весну мы замечаем, как клубни начинают прорастать, и понимаем, что именно эти их глазки в будущем превратятся в новые растения.

Так что если мы намеренно даем корнеплодам прорасти, то позволяем им развить крепкие побеги, которые во время посадки смогут быстрее пробиться через землю.

Так мы избегаем задержки роста и значительно увеличиваем шансы получить хороший урожай.

Можно ли сажать картофель без ростков

Конечно можно, ведь при посадке главное не то, есть ли на ней ростки, а здоровы ли корнеплоды.

Сажать картофель без ростков можно и не целыми клубнями, а их частями, разрезав так, чтобы на каждой были глазки.

Но посадка без ростков может оказаться лотереей, ведь непонятно, взойдет ли каждый корнеплод. Особенно рискованно сажать картофель без ростков в холода, когда не прошла угроза заморозков.

В таких условиях не проросшие клубни плохо развиваются и могут просто сгнить в земле.

Нужно ли обрывать ростки на картофеле при посадке

Несомненно, лучше сажать проросшие клубни, однако важно помнить, что проращивание должно быть умеренным. Чрезмерно длинные ростки могут оказаться слабыми и ломкими.

Поэтому лучше всего начинать проращивать корнеплоды за 2-3 недели до посадки, чтобы они успели развиться и не стали слишком хилыми.

Процесс этот несложный: достаточно просто разложить клубни в теплом месте с хорошим освещением, чтобы ростки начали развиваться. Главное — не дать им прорасти слишком сильно.

Сильно проросшие картофелины могут очень долго всходить или совсем не взойти. Если росток превышает 3 см, его следует оборвать, а если меньший — лучше не трогать.

Каждый огородник сам решает, сажать ли картошку без ростков или проросшую. Но те, кто сажает клубни с побегами, получают более быстрый и обильный урожай. Кроме того, растения становятся крепче, реже болеют, а корнеплоды вырастают ровными и крупными.

Раньше мы рассказывали, на какую глубину сажать картошку — учимся не совершать ошибки, уменьшающие урожай.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.