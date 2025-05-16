Садоводство и огород

Можно ли сажать картофель без ростков и чем плохи сильно проросшие клубни

Ольга Петухова, редактор сайта 16 мая 2025, 17:15
можно ли садить картошку без паростков
Фото Pixabay
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