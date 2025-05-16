Чи можна садити картоплю без паростків і чим недобрі сильно пророслі бульби

Тепла весна пришвидшує посадку овочів, і у городників невдовзі розпочнеться гарячий сезон. Чи можна саджати картоплю без ростків і як це вплине на схожість та майбутній врожай — читай у матеріалі.

Чи можна садити пророслу картоплю

Щовесни ми помічаємо, як бульби починають проростати, і розуміємо, що саме оці їхні вічка у майбутньому перетворяться на нові рослини.

Тож коли ми навмисно даємо коренеплодам прорости, то дозволяємо їм розвинути міцні паростки, які під час посадки зможуть швидше пробитися через землю.

Так ми уникаємо затримки зростання і значно збільшуємо шанси на отримання хорошого врожаю.

Чи можна саджати картоплю, яка не викинула пагони

Звісно можна, адже при посадці головне не те, чи є на ній паростки, а чи здорові коренеплоди.

Саджати картоплю без паростків можна і не цілими бульбами, а їхніми частинами, розрізавши так, щоб на кожній були вічка.

Та садіння без паростків може виявитися лотереєю, адже не зрозуміло, чи зійде кожен коренеплід. Особливо ризиковано саджати картоплю без паростків в холоди, коли не минула загроза заморозків.

За таких умов непророслі бульби погано розвиваються і можуть просто згнити у землі.

Чи потрібно обривати паростки на картоплі при посадці

Безсумнівно, краще саджати пророслі бульби, однак важливо пам’ятати, що пророщування має бути помірним. Надмірно довгі ростки можуть виявитися слабкими та ламкими.

Тому найкраще починати пророщувати коренеплоди за 2-3 тижні до посадки, щоб вони встигли розвинутися і не стали занадто кволими.

Процес цей нескладний: досить просто розкласти бульби у теплому місці з хорошим освітленням, щоб паростки почали розвиватися. Головне — не дати їм прорости занадто сильно.

Картоплини, що сильно проросли, можуть дуже довго сходити або й зовсім не зійти. Якщо паросток перевищує 3 см, його варто обірвати, а якщо менший — краще не чіпати.

Кожен городник сам вирішує, чи саджати картоплю без ростків, чи пророслу. Але ті, хто саджає бульби з паростками, отримують швидший і рясніший урожай. Крім того, рослини стають міцнішими, рідше хворіють, а коренеплоди виростають рівними та великими.

Раніше ми розказували, на яку глибину садити картоплю — вчимося не робити помилки, які зменшують урожай.

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