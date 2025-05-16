Садівництво та город

Чи можна садити картоплю без паростків і чим недобрі сильно пророслі бульби

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Травня 2025, 17:15
xи можна саджати картоплю без ростків
Фото Pixabay
де відпочити в києві біля води
Читати далі
Відпочинок у Київській області біля води: ідеї для твоєї родини без зайвих витрат

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь