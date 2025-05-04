Посевный календарь на май 2025: что и когда можно сажать

В конце весны на огороде и в саду, наверное, больше всего работ. Земля уже достаточно прогревается, поэтому нужно сажать много культур в открытый грунт. Так что нужно знать, какой посевной календарь на май 2025 года.

Чтобы урожай был удачным, следует учитывать погодные условия и выбирать благоприятные дни для посадки в мае. Читай о фазах Луны и что можно сажать в конце весны.

Фазы Луны в мае 2025

Часто садоводы и огородники во время своих работ обращают внимание на фазы Луны:

новолуние — 1 мая;

первая четверть — 9 мая;

полнолуние — 16 мая;

последняя четверть — 23 мая;

новолуние — 30 мая.

Посевной календарь на май 2025 года

Благоприятные дни, когда можно сеять овощи, зелень, цветы:

1-11, 29-31 — этот период подойдет для посадки большинства культур;

13-19 — хороший момент для высадки корнеплодов и ухода за растениями.

Неудачные дни для посадки:

12 мая (полнолуние) — в эту дату не стоит что-то сеять и сажать;

27 мая (новая Луна) — неблагоприятный день для любых посадочных работ.

Что можно сажать в мае 2025

В мае можно сажать огурцы, помидоры, перец, баклажаны, капусту. Если хочешь высадить в открытый грунт корнеплоды, обрати внимание на морковь, свеклу, картофель.

Также можно сажать такую ​​зелень: укроп, петрушка, кинза, шпинат, кресс-салат, лук (на перо).

Что касается работ в саду, можно сажать бархатцы, астры, петунии, гладиолусы, лилии, яблони, груши, виноград, малину.

Обрати внимание, что кроме высадки растений в последнем месяце весны нужно сделать следующие работы:

обработка сада от вредителей;

установка скворечников — главных врагов вредителей;

прополоть уже посеянные растения.

Огородничество имеет много тонкостей, ведь каждую культуру нужно выращивать, учитывая их особенности. Ранее мы рассказывали, как правильно выращивать баклажаны.

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