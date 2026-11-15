Женское счастье (спатифиллум): как ухаживать в домашних условиях и что для этого нужно

Спатифиллум — популярный комнатный цветок. Он не очень требователен в уходе, но без внимания и заботы не будет таким привлекательным.

В народе этот цветок еще называют женским счастьем. Говорят, он приносит любовь и уют в дом. Как ухаживать за женским счастьем — читай в материале.

Женское счастье: уход и куда ставить

Ему отлично подойдет место, где будет рассеянный свет. Например, его можно поставить недалеко от окна. Спатифиллум хорошо переносит полутень, но в дальнем углу комнаты с минимальным освещением полноценно развиваться не будет.

Не оставляй растение на ярком солнце, особенно летом. А от сквозняков его нужно беречь в любое время года. Самая лучшая температура для цветка с весны по осень составляет примерно +23–25 °С. Зимой она должна быть не ниже +16 °С.

Спатифиллум: как ухаживать и поливать

Не держи вазон в постоянном болоте. Земля должна просыхать между поливами примерно на треть горшка. Чтобы проверить это, используй деревянную палочку с затупленным концом. Поливай растение водой комнатной температуры или теплее. От холодной у него могут начаться проблемы с корневой системой. Будь особенно осторожным(-ой) в холод и мороз. Если переувлажнить растение, которое стоит на холодном подоконнике, корни начнут гнить. Раз в один – два дня опрыскивай спатифиллум. Раз в неделю устраивай вазону теплый душ. Во время процедуры закрывай горшок с помощью пакета, чтоб лишняя влага не попадала в грунт. Для того чтобы повысить повышения влажность, используй дополнительный поддон со смоченным водой керамзитом или сфагновым мхом.

Почва для женского счастья

Для того чтобы предупредить переувлажнение почвы и в то же время не допустить ее пересыхания, нужно пересадить спатифиллум в правильный горшок. Его размеры должны соответствовать величине корней.

На дно горшка насыпь слой дренажа, который предупредит повышенную влажность грунта. Рыхлый грунт со слабокислой реакцией насыпь на мелкие куски пенопласта или керамических обломков. Лучше всего купить готовую грунтовую смесь и дренажный материал для выращивания тропических культур.

Чем удобрять вазон женское счастье

Подкормка нужна этому вазону обязательно. С ней комнатное растение получит все нужные питательные вещества.

Удобрение должно состоять из микроэлементов калий и фосфор. Подкармливать необходимо в активный период роста раз в два недели. В зимний период это делают раз в месяц.

Как правильно пересаживать спатифиллум

Сначала подготовь дренажный слой и заполни почвенной смесью следующего состава:

перегной листовой;

торф;

перегной навозный;

песок;

уголь древесный измельченный.

Пересадку цветка осуществляют в первые весенние дни.

Что делать с пожелтевшими листьями спатифиллума

Не стоит паниковать, если у спатифиллума начали желтеть листья. Сначала нужно установить причину, а их может быть несколько:

чрезмерный полив или недостаточный полив;

неправильное освещение;

сухой воздух;

недостаточная подкормка.

Также листья спатифилума могут пожелтеть в результате естественного старения.

Во всяком случае, чтобы помочь растению, нужно прежде всего обрезать засохшие листья. Для этого пригодятся острые ножницы или секатор.

Листья необходимо срезать у основания, не повреждая здоровые части растения. Однако, если пожелтела часть листа, то можно убрать только сухие края.

Спатифиллум не рекомендуется подкармливать сразу после обрезки листьев. Лучше сначала нормализовать полив и условия содержания растения.

Ранее мы рассказывали, как ухаживать в домашних условиях за азалией.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!