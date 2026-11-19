Удивительной красоты цветок, который крайне легко погубить неправильным уходом. Как сделать цветение пуансеттии роскошной, а жизнь в твоем доме — длинной? Читай советы по уходу, поливу, освещению пуансеттии — в материале.
Пуансетия или Рождественская звезда — что за растение
Чаще всего пуансеттию дарят или покупают в канун Рождества и Нового года — именно на это время приходится период ее интенсивного цветения. Внешне этот мексиканский экзот поражает крупными цветами розовой, красной, кремовой или белой окраски, большими листьями и относительно невысоким — до 40-50 см, стеблем. А вот в природе, в тропиках Латинской Америки, это — вечнозеленый кустарник высотой до полутора метров высотой.
Что любит пуансеттия
Если ты сам (-а) покупаешь пуансеттию в магазине, выбирай растение, на котором много бутонов, а не раскрытых цветков. Именно такой экземпляр будет цвести подолгу, как правило, от 2 до 6 месяцев.
Знай: пуансеттия неприхотлива, но сохранить ее к новой зиме удается не всем. Дело в том, что растение нуждается в особом уходе: после цветения ему предоставляют период засухи и покоя, сохраняют при низких температурах — 10-12 градусов тепла. А в начале осени, во время закладки бутонов — готовят укрытие для длительной (до 14 часов в сутки) темноты.
Во время цветения растению нужно обеспечить обильный полив, опрыскивание и невысокие температуры (15-16 градусов тепла), поэтому проветривать придется часто. Если ты готов (-а) обеспечить эти условия, тогда пуансеттия порадует тебя цветением не один год. Рассказываем об уходе за ней подробно.
Как ухаживать за пуансеттией: температурный режим и освещение
Пуансеттия требует много света, поэтому выбираем для нее солнечную сторону квартиры, лучший вариант — южные и юго-восточные окна. Но, несмотря на солнце, во время цветения растению нужна прохлада: 15-16 градусов тепла, поэтому она будет благодарна за хорошее место на балконе.
Если же держать цветок на подоконнике, в уход за ним включаем частое проветривание. Но сквозняков она не выносит, от них может сбросить листья.
После цветения цветок обрезаем до 10-15 см и оставляем в прохладном (10-12 градусов тепла) месте. Освещение в этот период ему не нужно, поэтому для хранения сгодится и подвал.
Весной цветок вынимаем из места хранения и ставим на подоконник, даем отрасти побегам и формируем куст. В это время ему нужно много света и температура в пределах 16-25 градусов тепла.
Осенью пуансетия закладывает бутоны. В этот период ее на 14 часов (обычно с 18:00 до 8:00) закрываем темной тканью или просто картонным ящиком. Если этого не сделать — цветок не завяжет бутонов. Накрывать ее придется в течение двух месяцев.
Как ухаживать за Рождественской звездой: полив
Поливать пуансеттию в период цветения нужно обильно, но только тогда, когда земля в горшке подсохнет (но не потрескается). После полива нельзя допускать застой воды в поддоне.
Желательно часто (как минимум, дважды в сутки) опрыскивать листья теплой отстоянной водой, это отличная профилактика от паутинного клеща.
После цветения (обычно это начало марта) полив сокращаем, ведь пуансеттия сбрасывает листья и впадает в период покоя.
Обрезанное растение храним в темном прохладном месте почти без полива, или поливаем ничтожно, чтобы только земляной ком полностью не пересыхал. В таком состоянии цветок должен находиться 1,5-2 месяца.
Уход за пуансетией: выбор вазона
В начале фазы активного роста пересаживаем пуансеттию в новый горшок, он может быть как из глины, так и из пластика. Главное — его размер. Корни цветка вместе с земляным комом должны свободно помещаться в нем, но не получить много свободного пространства, иначе растение обильно будет куститься, но поленится цвести.
Почву выбираем легкую, рыхлую, из смеси лиственной земли, низменного торфа с добавлением доли речного песка.
Пересадку планируем на вторую половину весны. После того, как куст активно пойдет в рост, его снова подстригаем, удаляя слабые побеги и оставляя те, которые в будущем заложат много бутонов.
Имей в виду: пуансетия — ядовитое растение: ее сок, попадая на слизистые, может вызвать резкое жжение.
При уходе за растением не три руками глаза и губы.
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