Смотри под ноги: названы растения, которые могут убить

Наслаждаясь летними днями на природе, в лесу или даже на дачном участке, важно помнить, что красота окружающей среды может скрывать серьезные угрозы. Некоторые из самых распространенных растений, встречающихся в Украине, являются смертельно ядовитыми, и незнание их свойств может привести к необратимым последствиям.

Терапевт по функциональной медицине и питанию Яна Барановская, подробно рассказала об этих опасных растениях и их влиянии на организм человека.

Смертоносный нейротоксин с цветами-шлемами

Врач отмечает, что аконит содержит мощный нейротоксин аконитин, который смертелен даже в минимальных дозах. Опасность заключается в том, что яд этого растения легко всасывается даже через кожу. Для взрослого человека достаточно всего 1-2 миллиграммов, что эквивалентно нескольким каплям сока, чтобы получить смертельное отравление.

Симптомы поражают своей скоростью и тяжестью. Они могут появиться уже через 10 минут после контакта с растением. Среди них: покалывание, ощущение жжения, тошнота, рвота, нарушение сердечного ритма (аритмия), судороги, паралич и значительные трудности с дыханием.

К сожалению, смерть от отравления аконитом может наступить в течение 1-6 часов.

Именно поэтому специалист акцентирует, что категорически запрещено прикасаться к акониту без защитных перчаток.

Галлюциногенный сорняк с фатальными последствиями

Белена черная — распространенный сорняк, который часто можно встретить на пустырях, свалках и вблизи человеческого жилья. Все части этого растения, особенно семена, содержат опасные алкалоиды, сильно поражающие центральную нервную систему.

Отравление беленой сопровождается галлюцинациями, психомоторным возбуждением, сильной головной болью, неадекватным поведением, неконтролируемым смехом и судорогами.

В тяжелых случаях возможна полная потеря сознания, паралич и смерть. Особая опасность заключается в том, что семена белены похожи на мак, что делает ее особо опасной для детей.

Борщевик Сосновского

Это высокое, раскидистое растение с крупными соцветиями, часто встречающееся на обочинах дорог и пустырях, является одним из самых коварных врагов. Сок борщевика содержит фототоксические вещества, которые при контакте с кожей и дальнейшем воздействии солнечного света вызывают тяжелые химические ожоги.

На коже появляются глубокие ожоги, волдыри, язвы, которые долго заживают и оставляют после себя рубцы и стойкую пигментацию. При употреблении в пищу он вызывает отравление, сильную боль в животе и диарею. Важно избегать любого контакта с борщевиком, особенно в солнечную погоду.

Обманчивая красота с токсичными плодами

Дурман, с его крупными белыми трубчатыми цветами и колючими плодами, является еще одним крайне ядовитым растением, содержащим алкалоиды. Этот сорняк часто встречается на пустырях, у дорог и заброшенных участков. Отравление проявляется в течение 30 минут после употребления или даже вдыхания частиц растения.

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Желток едкий

Симптомы включают бред, тахикардию (ускоренное сердцебиение), дезориентацию, судороги и кому. Всего 10-20 семян дурмана могут вызвать летальное отравление у ребенка.

Этот ярко-желтый полевой цветок, так привлекающий взгляд на лугах и влажных местах, на самом деле имеет очень ядовитый сок. Несмотря на свою распространенность, он может быть опасен при непосредственном контакте. Сок вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек, ЖКТ, появление волдырей, сыпи, зуда и боли.

При больших дозах возможны судороги, нарушение дыхания и поражение центральной нервной системы (ЦНС). Не стоит собирать букеты из лютика без перчаток и допускать его контакта с открытыми участками кожи.

Один из самых ядовитых декоративных растений мира

Олиандра, красивый декоративный кустарник с нежными розовыми или белыми цветами, часто выращиваемый как комнатное растение или в южных регионах, является чрезвычайно опасным. Все части этого растения, включая дым от его сжигания, являются смертельно ядовитыми.

Симптомы отравления включают аритмию, рвоту, судороги, боль в животе, потерю сознания. Оны появляются уже в течение 1 часа. Один лист олеандра является смертельной дозой для ребенка, а около 5 листьев могут убить взрослого.

Яна Барановская предупреждает, что даже малейший контакт или употребление в пищу частей этих растений может иметь фатальные последствия. В случае подозрения на отравление любым из этих растений, немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую.

Ранее мы рассказывали, как выглядит борщевик Сосновского и как он растет.

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