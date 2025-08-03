Дивись під ноги: названо рослини, які можуть вбити

Насолоджуючись літніми днями на природі, у лісі чи навіть на дачній ділянці, важливо пам’ятати, що краса довкілля може приховувати серйозні загрози. Деякі з найпоширеніших рослин, що зустрічаються в Україні, є смертельно отруйними, і незнання їхніх властивостей може призвести до незворотних наслідків.

Терапевтка з функціональної медицини та харчування Яна Баранівська, детально розповіла про ці небезпечні рослини та їхній вплив на організм людини.

Смертоносний нейротоксин з квітами-шоломами

Лікарка зазначає, що аконіт містить потужний нейротоксин аконітин, який є смертельним навіть у мінімальних дозах. Небезпека полягає в тому, що отрута цієї рослини легко всмоктується навіть через шкіру. Для дорослої людини достатньо всього 1-2 міліграмів, що еквівалентно кільком краплям соку, щоб отримати смертельне отруєння.

Симптоми вражають своєю швидкістю та тяжкістю. Вони можуть з’явитися вже через 10 хвилин після контакту з рослиною. Серед них: поколювання, відчуття печіння, нудота, блювання, порушення серцевого ритму (аритмія), судоми, параліч та значні труднощі з диханням.

На жаль, смерть від отруєння аконітом може настати протягом 1-6 годин.

Саме тому фахівчиня акцентує, що категорично заборонено торкатися аконіту без захисних рукавичок.

Галюциногенний бур’ян із фатальними наслідками

Блекота чорна — поширений бур’ян, який часто можна зустріти на пустирях, смітниках та поблизу людських осель. Усі частини цієї рослини, особливо насіння, містять небезпечні алкалоїди, що сильно вражають центральну нервову систему.

Отруєння блекотою супроводжується галюцинаціями, психомоторним збудженням, сильним головним болем, неадекватною поведінкою, неконтрольованим сміхом та судомами.

При тяжких випадках можлива повна втрата свідомості, параліч та смерть. Особлива небезпека полягає в тому, що насіння блекоти схоже на мак, що робить його особливо небезпечним для дітей.

Борщівник Сосновського

Ця висока, розлога рослина з великими суцвіттями, що часто зустрічається на узбіччях доріг та пустирях, є одним з найпідступніших ворогів. Сік борщівника містить фототоксичні речовини, які при контакті зі шкірою та подальшому впливі сонячного світла викликають важкі хімічні опіки.

На шкірі з’являються глибокі опіки, пухирі, виразки, які довго гояться і залишають після себе рубці та стійку пігментацію. При вживанні в їжу він викликає отруєння, сильний біль у животі та діарею. Важливо уникати будь-якого контакту з борщівником, особливо в сонячну погоду.

Оманлива краса з токсичними плодами

Дурман, з його великими білими трубчастими квітами та колючими плодами, є ще однією вкрай отруйною рослиною, що містить алкалоїди. Цей бур’ян часто зустрічається на пустирях, біля доріг та занедбаних ділянок. Отруєння проявляється протягом 30 хвилин після вживання або навіть вдихання частинок рослини.

Читати на тему Цвіт бузини: дізнайся про користь та шкоду цієї рослини Чим корисна бузина та для чого її використовують.

Симптоми включають марення, тахікардію (прискорене серцебиття), дезорієнтацію, судоми та кому. Всього 10-20 насінин дурману можуть спричинити летальне отруєння у дитини.

Жовтець їдкий

Ця яскраво-жовта польова квітка, що так приваблює погляд на луках та вологих місцях, насправді має дуже отруйний сік. Попри свою поширеність, вона може бути небезпечною при безпосередньому контакті. Сік викликає подразнення шкіри, слизових оболонок, ШКТ, появу пухирів, висипу, свербежу та болю.

При великих дозах можливі судоми, порушення дихання та ураження центральної нервової системи (ЦНС). Не варто збирати букети з жовтецю без рукавичок та допускати його контакту з відкритими ділянками шкіри.

Одна з найотруйніших декоративних рослин світу

Олеандр, красивий декоративний чагарник з ніжними рожевими або білими квітами, що часто вирощується як кімнатна рослина або у південних регіонах, є надзвичайно небезпечним. Усі частини цієї рослини, включаючи дим від її спалювання, є смертельно отруйними. Симптоми отруєння включають аритмію, блювання, судоми, біль у животі, втрату свідомості.

Симптоми з’являються вже протягом 1 години. Один листок олеандра є смертельною дозою для дитини, а близько 5 листків можуть вбити дорослого.

Яна Баранівська попереджає, що навіть найменший контакт або вживання в їжу частин цих рослин може мати фатальні наслідки. У разі підозри на отруєння будь-якою з цих рослин, негайно зверніться за медичною допомогою або викличте швидку.

Раніше ми розповідали, як виглядає борщівник Сосновського та він росте.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!