Цвет бузины: узнай о пользе и вреде этого растения

В сезон цветения бузины ее часто собирают, чтобы делать разные напитки. Цвет этого растения имеет много полезных свойств и раньше часто применялся в народной медицине.

Цвет бузины: польза и вред

Цветы черной бузины содержат много полезных веществ, среди которых эфирные масла, дубильные соединения, витамин B4, гликозиды, натуральные сахара, органические кислоты и фитостерины. Благодаря такому составу они оказывают оздоровительное действие на организм.

В частности, цветки этого растения способствуют уменьшению воспалительных процессов, обладают легким мочегонным и потогонным эффектом, а также могут успокоить и слегка обезболить. Однако при серьезных болях или высоком уровне стресса они не заменят медикаментозные средства.

Также есть исследование, опубликованное в журнале PubMed, показывающее, что водный экстракт цветов бузины эффективно ингибирует выработку противовоспалительных цитокинов в клетках иммунной системы, в частности в макрофагах и дендритных клетках. Это указывает на потенциал бузины в контроле воспалительных процессов, таких как пародонтит.

Кроме этого, благодаря облегчающим отхаркивание свойствам бузина полезна при простудах, кашле, бронхитах и ​​других заболеваниях дыхательных путей. Напитки на основе ее цветов — чай, настои или отвары — поддерживают иммунную систему и улучшают состояние кожи. Также их иногда применяют как вспомогательное средство при нарушениях почек, в частности при недостаточном образовании мочи. Кроме того, фитостерины в составе способствуют снижению уровня “плохого” холестерина.

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Цвет бузины: вред и противопоказания

Но цветы бузины некоторым несут и вред. Они обладают отчетливым ароматом и насыщенным составом, что может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому перед использованием настоев или чаев на основе бузины лучше проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или склонность к аллергии.

Также не рекомендуется употреблять бузинные напитки людям с такими состояниями как нефрит, нефроз или аденома простаты.

Еще помни, что сырые ягоды бузины могут быть токсичными и вызывать тошноту или расстройство желудка. Перед употреблением их следует термически обработать.

Если ты хочешь попробовать приготовить напиток из этого растения, мы ранее рассказывали, как приготовить квас из бузины.

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