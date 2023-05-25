Будут радовать глаз до двух недель: главные правила ухода за пионами в вазе

Наконец-то мы дождались периода цветения пионов. На клумбах уже можно увидеть первые бутоны, которые вот-вот раскроются или даже уже это сделали. Так что все больше цветочных магазинов начинают продавать пионы. Поэтому мы расскажем, как ухаживать за пионами в вазе.

Много людей расстраиваются, что эти цветы сохраняют красивый вид несколько дней и увядают. Но если правильно ухаживать за пионами в вазе, они могут простоять в доме около 15 дней.

Как ухаживать за пионами в вазе: простые советы

Какую вазу выбрать для пионов

Букет пионов дольше простоит в глубокой и темной вазе. Надо, чтобы в воду не попадали солнечные лучи. Стебли пионов должны погружаться в воду на ¾. Но кроме этого, ваза должна быть большой в объеме, чтобы соседние бутоны лишь слегка соприкасались друг к другу. Ведь для цветков пионов очень важно личное пространство.

Убирать листья

Со стеблей пионов надо убирать как можно больше листьев. Ведь те, которые попадают в воду, начинают быстро гнить. Это приводит к тому, что пионы увянут намного раньше.

Срывать бутоны, что увяли

Если бутон потерял свой внешний вид, спасти его вряд ли получится. Надо срезать такой бутон, ведь он будет забирать нужные полезные компоненты у других цветков.

Также стоит отметить, что пионы не переносят сквозняк, яркое солнце, соседство с батареями и фруктами. Поэтому лучше поставить букет вдали от окна.

Менять воду как можно чаще

Воду пионам нужно менять ежедневно или максимум через день, использовать для цветов чистую воду, отстоянную в течение суток.

В воду также можно добавить аспирин или активированный уголь, чтобы дезинфицировать ее.

Правильно подрезать стебли

Нужно “освежать” стебли, чтобы пионы простояли в вазе как можно дольше. Но делать это нужно правильно — наискосок под струей воды. Также можно сделать небольшие вертикальные надрезы (1-2 см), чтобы увеличить площадь впитывания питательных веществ.

Кроме смены воды, надо опрыскивать пионы из пульверизатора прохладной отстоянной водой. Так они будут стоять дольше.

Бутоны пионов дольше будут храниться и не раскроются в холодном пространстве. Это поможет, если ты купил/-а букет заранее и нужно сохранить его к событию.

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