Стиль жизни Садоводство и огород

Как правильно хранить хризантемы зимой, чтобы радоваться новому пышному цветению

Ольга Петухова, редактор сайта 29 октября 2026, 16:00 3 мин.
как хранить хризантемы зимой
Фото Pexels

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