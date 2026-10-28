Обрезка смородины осенью: как проводить и когда лучше это делать

Садоводы обрезают смородину осенью для того, чтобы оздоровить кустарник и избавится от поврежденных, больных и лишних веток. Делать это очень легко и просто.

Особенно тогда, когда знаешь основные правила. При этом важно использовать острые и качественные инструменты. Например, секатор. Обрезка смородины осенью: что нужно учитывать и как это правильно делать — читай в материале.

Обрезка смородины осенью: когда проводить

Осеннюю, как и весеннюю обрезку, нужно после окончания, либо до начала движения соков. Так как осенью кусты готовятся к зимней спячке, сокодвижение в это время останавливается, и времени для обработки у тебя гораздо больше. Поэтому лучше всего проводить аккуратную обрезку после сбора урожая.

Обрезать смородину осенью следует после того, как из кустов облетят все листья. Обычно этот период приходится на сентябрь, но при сухой и теплой осени заниматься обрезкой можно и в октябре-ноябре.

Ежегодная обрезка осенью позволяет:

удалить из смородины все больные и мертвые ветви;

обрезать старые побеги, освободив место и ресурсы для развития новых;

сформировать красивый и удобный для ухода куст;

облегчить себе процесс сбора плодов со смородинового куста;

способствовать обильному плодоношению и увеличению размера ягод.

Осенняя обрезка смородины: как проводить

Важно знать, что обрезать ветки красной смородины на внешнюю почку нельзя, ведь из них вырастут новые ветви вширь, что плохо повлияет на урожай в следующем году. Такое часто бывает у садоводов-любителей, полагающих, что обрезка смородины одинакова для черной и красной.

Первую обрезку проводят в марте. Нужно секатором (острым) удалить под корень слабые и старые темные побеги, ветви среднего возраста не трогай. Осенью сделай санитарную обрезку. Нужно обрезать под корень поломанные, поврежденные и усохшие за лето ветки.

Как правильно обрезать смородину: дополнительные советы

Опытным и начинающим садоводам обрезать смородину не составляет большого труда. Главное — придерживаться следующих правил.

Поздней осенью обрежь смородину за 2-3 недели до планируемых заморозков. Таким образом за это время срезы и ранки затянутся, и холода не причинят им вреда. Срезанные ветви, инфицированные болезнями или вредителями, в обязательном порядке сжигай. Это касается и зараженных листьев, которые снимаются после сбора урожая. Обработай ветки. Пеньки, срезы веток чувствительны к болезням, погодным условиям. Они обязательно обрабатываются дезинфицирующим средством или перекрываются садовым варом. Если ты проводишь омолаживающую или общую обрезку ранней весной или осенью, дождись стабильной температуры, чтобы заморозки не погубили обрезанные стебли. Такая обрезка приведет к обильному выделению сока, который блокирует засыхание срезов. Растение бросит все силы на затягивание ран и противостояние заболеваниям. Обрезай смородину в сухую погоду — влажный воздух при обрезке повышает риск заражения грибковыми болезнями. Не выбрасывай здоровые ветки, а используй их для черенкования. Дело в том, что смородина хорошо размножается именно обрезками. Срезы можно не только замазывать садовым варом, но и присыпать древесной золой — он обеззараживает и стимулирует заживление. Чтобы не загущать куст, руководствуйся правилом чаши: оставляй ветви, растущие наружу, а идущие внутрь убирай. Старые ветки смородины можно замочить в воде и использовать для приготовления настоя, которым подкармливают другие культуры — он отпугивает вредителей. Чтобы легче различить старые ветви от молодых, отметь их еще летом яркой лентой или прищепкой — осенью это значительно упростит работу.

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