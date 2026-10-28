Стиль жизни Садоводство и огород

Обрезка смородины осенью: как проводить и когда лучше это делать

Анна Голишевская, редактор сайта 28 октября 2026, 19:00 3 мин.
обрезка смородины осенью
Фото Pexels

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