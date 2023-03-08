Что делать, чтобы розы дольше стояли: советы от опытного флориста

Розы — утонченные цветы, которые радуют глаз своими бутонами и яркостью. Но, увы, как любые живые растения, со временем они опадают и начинают терять красивый вид. Что делать, чтобы розы дольше стояли — читай в материале.

Что делать, чтобы розы дольше стояли: советы эксперта

Флорист Алена Петрова работала во многих цветочных магазинах. По ее словам, первое правило, которое нужно помнить после того, как розы попали в дом — это ставить их в большую высокую вазу. Также, по словам эксперта, нужно обязательно следить за тем, чтобы ветки постоянно находились в холодной воде.

Чем выше ваза с холодной водой — тем лучше. Также необходимо делать свежий срез стебля каждый раз, когда меняешь воду. Важно также ставить цветы там, где меньше тепла. Можно добавлять в вазу немножко хлорки.

А если цветы начинают опадать и вянуть, набери в ванную холодную воду, добавь туда немного хлорки и замачивай их несколько часов.

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Что делать, чтобы розы дольше стояли: практические советы

Перед тем как ставить цветы в вазу, оборви с них листочки. Рвать нужно те, которые находятся низко — так розы избегут быстрого гниения. Стебель цветка нужно резать наискось. Для этого растение держат над водой. Также можно легко расщепить его на несколько волокон. Это делают для того, чтобы роза лучше поглощала воду. Всегда подрезай розы. Если они уткнутся в дно вазы, то вообще не смогут поглощать раствор. Из-за этого цветы вянут быстрее, чем хочется. Перед тем как ставить розы в воду, проверь ее. Она должна быть холодной даже в летнее время. Меняй воду каждый день. Стебли нужно промывать под холодной водой. Также нельзя, чтобы вода попадала в бутон цветка. Добавляй в воду специальную химию для цветов, которую можно найти в любом цветочном магазине.

Что добавить в розы, чтобы они дольше стояли

Добавки к цветам должны быть питательными. Если возможности сходить в цветочный магазин нет, можно воспользоваться продуктами, которые есть дома.

Можно взять ложку сахара без горки и кинуть в воду. Также добавляют ложку уксуса или таблетку аспирина, водку, каплю отбеливателя.

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