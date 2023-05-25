Тішитимуть око до двох тижнів: головні правила догляду за півоніями у вазі

Нарешті ми дочекалися періоду цвітіння півоній. На клумбах вже можна побачити перші бутони, які ось-ось розкриються чи навіть вже це зробили. Тож дедалі більше квіткових магазинів починають продавати півонії. Тому ми розповімо, як доглядати за півоніями у вазі.

Багато людей засмучуються, що ці квіти зберігають гарний вигляд кілька днів і в’януть. Але якщо правильно доглядати за півоніями у вазі, вони можуть простояти в будинку близько 15 днів.

Як доглядати за півоніями у вазі: прості поради

Яку вазу вибрати для півонії

Букет півонії довше простоїть у глибокій та темній вазі. Треба, щоб у воду не потрапляли сонячні промені. Стебла півонії повинні занурюватися у воду на ¾. Але крім цього, ваза має бути й великою в діаметрі, щоб сусідні бутони лише злегка торкалися один до одного. Адже для квіток півонії дуже важливий особистий простір.

Зривати листя

Зі стебел півонії треба прибирати якнайбільше листя. Адже ті, котрі потрапляють у воду, починають швидко гнити. Це призводить до того, що півонії зів’януть набагато раніше.

Зривати бутони, що зів’яли

Якщо бутон втратив свій зовнішній вигляд, врятувати його навряд чи вийде. Треба зрізати такий бутон, адже він забиратиме потрібні корисні компоненти в інших квіток.

Також варто відзначити, що півонії не переносять протяг, яскравого сонця, сусідства з батареями та фруктами. Тому краще поставити букет далеко від вікна.

Міняти воду якнайчастіше

Воду півонії потрібно міняти щодня або максимум через день, використовувати для квітів чисту воду, відстояну протягом доби.

У воду можна додати аспірин або активоване вугілля, щоб дезінфікувати її.

Правильно підрізати стебла

Треба “освіжати” стебла, щоб півонії простояли у вазі якомога довше. Але робити це потрібно правильно — навскіс під струменем води. Також можна зробити невеликі вертикальні надрізи (1-2 см), щоб збільшити площу поглинання поживних речовин.

Крім зміни води, треба обприскувати півонії з пульверизатора прохолодною відстояною водою. Так вони стоятимуть довше.

Бутони півонії довше зберігатимуться і не розкриються в холодному просторі. Це допоможе, якщо ти купив(-ла) заздалегідь букет і потрібно зберегти його до події.

Зараз ще активно цвіте бузок. Раніше ми розповідали, як доглядати за бузком у вазі, щоб довше зберегти його свіжість.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!