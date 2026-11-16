Як доглядати за орхідеєю дендробіум: основні правила

Догляд за орхідеєю дендробіум не потребує надмірних зусиль.

Достатньо дотримуватись основних правил догляду, про які ми розповімо в цьому матеріалі.

Як правильно доглядати за дендробіумом у домашніх умовах

Дендробіум — це рід тропічних орхідей, які в дикій природі живуть на дереві.

Звідси й назва — Dendrobium із латинського перекладається як “той, що живе на дереві”.

При правильній турботі ця квітка радуватиме своїм рясним цвітінням.

Який горщик потрібен дендробіуму

Догляд після покупки дендробіуму повинен початися з вибору горщика. Для цього виду орхідеєї не є важливим прозорий горщик, тому можна обрати пластиковий, керамічний або глиняний із дренажними отворами.

При цьому ємність має бути тісною, щоб не застоювалася волога. Інакше це призведе до загнивання коріння.

Дендробіум: догляд та розмноження

Орхідеї необхідно забезпечити правильне освітлення. Ця тропічна квітка любить яскраве розсіяне світло, тому рекомендується ставити горщик на східних або західних вікнах, уникаючи прямих променів. Не менш важливими аспектами догляду є температура і вологість. Орхідеї — теплолюбні рослини, тому в будинку потрібно підтримувати температуру в межах 20-28°C. Виняток – дендробіуми нобілі, які в період закладання квіткових бруньок віддають перевагу прохолодним умовам. Вологість повітря має бути помірною для всіх видів цієї квітки: близько 50-70%. Удобрювати дендробіум найкраще в період активного зростання та формування нових пагонів. Для цього використовують спеціальне підживлення, дозування якого буде вказане на упаковці. У період цвітіння добрива не потрібні. Орхідея любить свіже повітря, тому квіткарі рекомендують провітрювати приміщення. Однак не варто допускати протяги.

Пересаджувати дендробіум можна приблизно раз на 2-3 роки, коли рослині стає тісно в горщику і потрібна заміна ґрунту. Під час пересадки необхідно:

розділити ножем кореневище на кілька частин, щоб на кожній залишалися псевдобульби;

акуратно відокремити дітки (кейки), якщо вони з’явилися на стеблі, і посадити в невеликий горщик із корою;

видалити залишки старої кори, обрізати коріння, що загнило;

присипати зрізи деревним вугіллям.

Саджайте орхідею так, щоб основа псевдобульб не була глибоко заглибленою у ґрунт. Вільне місце акуратно заповніть корою, але не утрамбовуйте занадто сильно.

Що робити, щоб дендробіум зацвів

Стимулювати цвітіння денробіуму можна такими способами:

створити перепад температур, щоб різниця між денною та нічною температурами становила 5–7°C;

переконатися, що квітці достатньо освітлення;

на певний час скоротити до мінімуму полив після вирізування нових пагонів і поставити рослину в прохолодне місце;

після появи квіткових бруньок, повернути вазон на місце та відновити полив.

Скільки разів на рік цвіте дендробіум

Частота цвітіння залежить від різновиду дендробіуму. Наприклад, підвид нобілі цвіте лише один раз на рік: взимку або на початку весни. Фаленопсис може цвісти кілька разів на рік у теплий час.

Цвітіння орхідеї в середньому триває від чотирьох до восьми тижнів, проте цей показник може змінюватись залежно від умов утримання рослини.

Догляд після цвітіння дендробіуму

Після цвітіння дендробіуму необхідний делікатний догляд:

Не поспішай обрізати сухі квітконоси. Вони мають повністю відцвісти. Коли вони засохнуть, їх можна зрізати продезінфікованим інструментом біля самої основи. Зелені псевдобульби видаляти не можна. Підживлення потрібно відновити, коли орхідея відпочине кілька тижнів. Підтримуй відповідну температуру та полив.

Раніше ми писали поради, як доглядати за орхідеєю в домашніх умовах, щоб вона довго цвіла.

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