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Як доглядати за орхідеєю в домашніх умовах, щоб вона довго цвіла

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 18:00 5 хв.
Як доглядати за орхідеєю в домашніх умовах після покупки та цвітіння
Фото Pexels

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