Як доглядати за орхідеєю в домашніх умовах, щоб вона довго цвіла

Орхідея — одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка здатна місяцями прикрашати оселю ніжними квітами. Проте, щоб квітка залишалася здоровою та регулярно випускала нові бутони, важливо знати кілька правил догляду.

Надмірний полив, пряме сонце чи невідповідний ґрунт можуть зашкодити рослині. Тож як доглядати за орхідеєю в домашніх умовах, аби вона добре росла та пишно цвіла, — читай у нашому матеріалі.

Як доглядати за орхідеєю вдома

Найпопулярніша кімнатна орхідея — фаленопсис. У природі вона росте переважно на деревах, тому її корінню потрібні повітря та помірна вологість. Звичайна земля для такої рослини не підходить, адже може затримувати забагато води.

А тепер розберемося, що люблять орхідеї в домашніх умовах і як створити для них комфортне середовище

Обираємо місце з правильним освітленням

Орхідеї люблять яскраве, але розсіяне світло. Найкраще поставити горщик на східне або західне підвіконня. Якщо вікна виходять на південь, у сонячні години квітку варто захищати легкою фіранкою, адже прямі промені можуть залишити опіки на листі.

Якщо орхідея довго не цвіте, перевір, чи вистачає їй світла. Водночас не варто постійно переставляти горщик: рослині комфортніше за стабільних умов.

Підтримуємо комфортну температуру

Орхідея добре росте за температури близько +20…+25 °C удень. Важливо захищати його від холодних протягів, різких перепадів температури та гарячого повітря від батарей узимку.

Орхідеї також подобається помірна вологість повітря — приблизно 50–70%. Якщо в кімнаті сухо, можна скористатися зволожувачем або поставити поруч ємність із водою.

А ось обприскувати квіти та залишати воду в пазухах листя не варто: за недостатньої вентиляції це може спричинити загнивання.

Поливаємо орхідею правильно

У питанні, як доглядати за орхідеєю, полив має особливе значення. Найчастіше рослина страждає не від нестачі води, а від її надлишку. Якщо коріння постійно перебуває у вологому субстраті, воно може почати загнивати.

Головне правило: поливай орхідею тоді, коли субстрат просох, а коріння стало сріблястим або сіруватим.

Орієнтуйся на колір коріння та наявність конденсату всередині прозорого горщика. Якщо корені зелені, а на стінках є краплі води, полив поки не потрібен. Один зі зручних способів — занурити горщик у ємність із водою кімнатної температури на 15–20 хвилин Після поливу дай зайвій воді повністю стекти. Не залишай горщик у воді та не допускай її накопичення в піддоні. Не заливай точку росту, звідки виходить нове листя. Улітку полив може знадобитися частіше, а взимку — рідше. Точна періодичність залежить від температури, вологості повітря та стану субстрату.

Підживлюємо орхідею

У період активного росту квітка потребує поживних речовин. Для цього використовуй спеціальні добрива для орхідей і дотримуйся дозування, зазначеного виробником.

Не варто надмірно підживлювати орхідею: висока концентрація добрив може пошкодити її коріння. Водночас не обов’язково витрачати багато коштів на догляд за рослиною — для підживлення можна використовувати й доступні домашні засоби.

Однак важливо пам’ятати, що вони не завжди містять усі необхідні поживні речовини, тому не можуть повноцінно замінити спеціальне добриво для орхідей.

Як доглядати за орхідеєю: пересадка та цвітіння

Для вирощування цієї рослини використовують спеціальний субстрат на основі соснової кори. Він має бути пухким, добре пропускати повітря та не затримувати надлишкову вологу. Найзручніше обирати прозорий горщик із дренажними отворами, щоб контролювати стан коріння.

Часто пересаджувати орхідею не потрібно. Зазвичай це роблять раз на 2–3 роки або раніше, якщо кора почала розкладатися, субстрат ущільнився чи з’явилися ознаки загнивання коренів.

Під час пересадки обережно дістань рослину зі старого горщика, оглянь коріння та видали лише мертві або загнилі ділянки чистим інструментом. Не потрібно обрізати здорові корені лише через те, що вони виходять за межі горщика.

Як доглядати за орхідеєю після покупки

Після придбання квітці потрібно дати час адаптуватися до нових умов. Постав її в місце з розсіяним освітленням, перевір коріння та вологість субстрату. Не поспішай поливати рослину, якщо кора ще волога, або підживлювати її відразу після покупки.

Якщо коріння тверде, субстрат не має неприємного запаху, а сама рослина виглядає здоровою, термінову пересадку можна відкласти. Проте за ознак загнивання чи руйнування кори краще не затягувати з оглядом.

Догляд за орхідеєю під час та після цвітіння

Коли орхідея цвіте, не потрібно кардинально змінювати догляд. Забезпечуй їй достатньо світла, поливай за потреби та уникай різких перепадів температури.

Після завершення цвітіння оглянь квітконос. Якщо він повністю висох і пожовтів, його можна обрізати чистим інструментом. Якщо залишився зеленим, поспішати з обрізанням не варто: іноді на ньому утворюються бічні гілочки з новими бутонами.

У цей період рослина продовжує розвивати коріння та листя, тому їй потрібен звичайний догляд. Не намагайся стимулювати повторне цвітіння надмірним поливом або великою кількістю добрив.

Тепер ти знаєш, як доглядати орхідею, щоб вона залишалася здоровою та мала всі необхідні умови для повторного цвітіння. Також читай, як розмножити орхідею в домашніх умовах.

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