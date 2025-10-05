Підкормка для орхідеї за 0 грн: чим полити рослину для рясного цвітіння

Рано чи пізно у кожної з нас наступає той вік, коли на підвіконні починають з’являтися орхідеї. А з приходом нових квітів у життя доводиться вивчати й особливості догляду за примхливими рослинами. Що робити, якщо орхідея не цвіте? І як пришвидшити цей процес? Розповімо в матеріалі.

Чим полити орхідею, щоб вона зацвіла

Коли стандартні методи підживлення квітів не працюють, у хід йдуть перевірені тисячами користувачів інтернет-лайфхаки. Якщо твоя орхідея не хоче цвісти, можна полити її однією секретною сумішшю. Лайфхаком ділиться видання Express.

Завдяки новому поливу орхідея розквітне навіть восени чи взимку! Для поливу тобі не знадобляться дорогі добрива чи інгредієнти. Достатньо мати вдома курячі яйця!

Орхідея перестає цвісти, якщо не отримує достатньо поживних речовин і догляду з осіннього періоду. Більшість орхідей саме з вересня сповільнюють ріст та переходять у фазу спокою.

За низьких температур рятівним для орхідеї може стати яєчний чай!

Яєчна шкаралупа багата на кальцій, який зміцнює клітинні стінки орхідей і сприяє здоровому зростанню. Використання яєчної шкаралупи як частини органічного добрива для орхідей сприяє зміцненню коренів та стебел, — діляться експерти Heavenly Orchids.

Підкормка для орхідей з яєць: як приготувати

Кальцій допоможе зміцнити листву орхідей. Стебла стануть стійкішими, що дуже необхідно в холодні пори року. А також це підготовка до майбутнього рясного цвітіння. Стебла мають витримати нові квітки.

У період формування квітконосів орхідеям дуже потрібен кальцій, тож яєчний чай для цього — найдешевший та найефективніший засіб.

На одну кімнатну орхідею тобі знадобиться шкаралупа двох курячих яєць. Яйця мають бути сирими. Шкаралупу добре помий від залишків яєць, аби не спровокувати розмноження комах або цвілі.

Промиту шкаралупу потрібно висушити. Можна зробити це на підвіконні, або ж лишити у духовці на кілька хвилин.

Суху шкаралупу поклади у зіп-пакет, розкачай її у крихту качалкою. Подрібнену яєчну шкаралупу пересип у банку, залий водою та накрий кришкою. Вона має настоюватися кілька днів, оптимально тиждень.

Коли мине тиждень, настоєм на шкаралупі можна поливати кімнатні орхідеї. Проте спершу відціди шкаралупу, і додай стільки ж чистої води до настоянки. Проводити кальцієву підкормку для орхідей можна раз на місяць.

А ще не забудь, як правильно пересаджувати орхідею. Ми ділилися всіма правилами і тонкощами процесу.

